トップ国際中南米宗教弾圧が続くニカラグア　礼拝監視や聖職者逮捕も
中南米

宗教弾圧が続くニカラグア　礼拝監視や聖職者逮捕も

By 綾村 悟

反米左派のオルテガ大統領が独裁体制を敷く中米ニカラグアでは、礼拝の監視、宗教行事の制限、聖職者の国外追放など「自由の切り崩し」が進んでいる。【...全文を読む】

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