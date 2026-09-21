トップ国際中南米宗教弾圧が続くニカラグア 礼拝監視や聖職者逮捕も 中南米 宗教弾圧が続くニカラグア 礼拝監視や聖職者逮捕も タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月21日 13時32分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 反米左派のオルテガ大統領が独裁体制を敷く中米ニカラグアでは、礼拝の監視、宗教行事の制限、聖職者の国外追放など「自由の切り崩し」が進んでいる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ペルー、「米州の盾」参加表明 米政権、中南米で対中牽制次の記事オンライン賭博再規制へ スマホ利用で悪影響深刻 ブラジル 人気記事 中南米 ブラジル大統領選まで１カ月 保革候補、決選投票は互角 中南米 ボルソナロ前大統領が緊急入院―ブラジル トランプ米政権も注視 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に 中南米 選挙期間のＡＩ規制へ―ブラジル 表現の自由に一定の配慮 中南米 山火事で非常事態宣言 チリ 18人以上死亡、５万人避難 中南米 中南米でデング熱大流行 ８１０万人が感染、３６００人死亡 中南米 デラエスプリエジャ大統領が就任 ４年ぶり親米保守政権 コロンビア 中南米 保守大幅躍進し、与野党拮抗―コロンビア議会選挙 新着記事 中南米 オンライン賭博再規制へ スマホ利用で悪影響深刻 ブラジル 中南米 ペルー、「米州の盾」参加表明 米政権、中南米で対中牽制 中南米 アルゼンチン大統領、フォークランド領有権を主張 英の油田開発を危惧 中南米 米国、中南米の中国基盤切り崩し 保守化の波追い風に攻勢 中南米 ブラジル大統領選まで１カ月 保革候補、決選投票は互角 中南米 トランプ氏「史上最大の原油取引」 ベネズエラとの合意発表 中南米 大統領は「神を信じるべきだ」 ブラジル有権者の８割超 中南米 「生物学的女性」に限定へ ブラジル女子バレー TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル