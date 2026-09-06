トップ国際中南米米国、中南米の中国基盤切り崩し 保守化の波追い風に攻勢 中南米 米国、中南米の中国基盤切り崩し 保守化の波追い風に攻勢 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年9月7日 02時00分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 中国が中南米に築いてきた基盤は、この20年ですさまじい規模に達している。２０００年から23年にかけて中国の政策金融機関が中南米へ投じた融資・支援は約３０２０億ドル（約46兆８千億円）に及び、約20カ国が巨大経済圏構想「一帯一路」に参加した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ブラジル大統領選まで１カ月 保革候補、決選投票は互角 人気記事 中南米 前大統領との面会不許可―ブラジル 米上級顧問が訪問へ 中南米 ボルソナロ前大統領が緊急入院―ブラジル トランプ米政権も注視 中南米 ＢＴＳがメキシコ大統領を表敬 広場にファン５万人殺到 中南米 キューバ大統領、米国との交渉認める 制裁受け転換 中南米 選挙期間のＡＩ規制へ―ブラジル 表現の自由に一定の配慮 中南米 巨大インフラの中国企業入札を懸念―在ブラジル米領事 中南米 中国に接近するブラジル 「南米横断鉄道」建設を協議へ 中南米 保守大幅躍進し、与野党拮抗―コロンビア議会選挙 新着記事 中南米 ブラジル大統領選まで１カ月 保革候補、決選投票は互角 中南米 トランプ氏「史上最大の原油取引」 ベネズエラとの合意発表 中南米 大統領は「神を信じるべきだ」 ブラジル有権者の８割超 中南米 「生物学的女性」に限定へ ブラジル女子バレー 中南米 10月大統領選、左右候補が接戦 米の対中包囲網にも影響 ブラジル 中南米 デラエスプリエジャ大統領が就任 ４年ぶり親米保守政権 コロンビア 中南米 中国、南米に「宇宙版シルクロード」 将来の軍事利用に懸念 中南米 ルラ大統領、再選出馬宣言 ブラジル 右派・フラビオ氏をリード TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル