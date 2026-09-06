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米国、中南米の中国基盤切り崩し　保守化の波追い風に攻勢

By 綾村 悟

中国が中南米に築いてきた基盤は、この20年ですさまじい規模に達している。２０００年から23年にかけて中国の政策金融機関が中南米へ投じた融資・支援は約３０２０億ドル（約46兆８千億円）に及び、約20カ国が巨大経済圏構想「一帯一路」に参加した。【...全文を読む】

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