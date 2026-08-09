トップ国際中南米中国、南米に「宇宙版シルクロード」 将来の軍事利用に懸念 中南米 中国、南米に「宇宙版シルクロード」 将来の軍事利用に懸念 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年8月10日 08時14分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 「米国の裏庭」と呼ばれる南米で、中国が宇宙関連施設を急速に拡大させている。中国側は科学協力を掲げるが、米議会はこれを額面通りには受け取っていない。「軍民融合」を国家戦略とする中国にとって、平時の観測施設は有事に軍事転用され得るからだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ルラ大統領、再選出馬宣言 ブラジル 右派・フラビオ氏をリード 人気記事 中南米 王国の才能か、日本の組織力か ブラジル「恐れと懸念」 サッカーＷ杯決勝Ｔ 中南米 ＴｉｋＴｏｋ、16歳未満「非公開」－ブラジル 未成年保護へ新たな試み 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 中南米 中東緊迫がＷ杯に影 米がビザ拒否、イラン代表に影響 中南米 選挙期間のＡＩ規制へ―ブラジル 表現の自由に一定の配慮 中南米 パナマ大統領、中国の圧力に反発 運河港湾の運営権巡り 中南米 米高速船と銃撃戦、４人死亡―キューバ 亡命指名手配犯を拘束と当局 中南米 巨大インフラの中国企業入札を懸念―在ブラジル米領事 新着記事 中南米 ルラ大統領、再選出馬宣言 ブラジル 右派・フラビオ氏をリード 中南米 【連載】「影の国家」の正体 トランプ政権ＶＳ南米犯罪組織（下）米テロ指定、強硬論促す―ブラジル政府に影響 中南米 【連載】「影の国家」の正体 トランプ政権ＶＳ南米犯罪組織（中）「テロ指定」で金融網遮断狙う―トランプ米政権 中南米 【連載】「影の国家」の正体 トランプ政権ＶＳ南米犯罪組織（上）刑務所から生まれた犯罪帝国、ブラジルの都市と物流を支配 中南米 ブラジル大統領選、右派がボルソナロ氏長男擁立 ミレイ氏が応援演説 中南米 米追加関税に揺れるブラジル 10月大統領選に影響も 中南米 ブラジル最大の犯罪組織、警察・検察に浸透か 内通者から捜査情報入手 中南米 南米で右派政権次々誕生 組織犯罪への強硬策を国民が支持 TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル