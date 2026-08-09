トップ国際中南米中国、南米に「宇宙版シルクロード」　将来の軍事利用に懸念
中南米

中国、南米に「宇宙版シルクロード」　将来の軍事利用に懸念

By 綾村 悟

「米国の裏庭」と呼ばれる南米で、中国が宇宙関連施設を急速に拡大させている。中国側は科学協力を掲げるが、米議会はこれを額面通りには受け取っていない。「軍民融合」を国家戦略とする中国にとって、平時の観測施設は有事に軍事転用され得るからだ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事ルラ大統領、再選出馬宣言　ブラジル　右派・フラビオ氏をリード

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »