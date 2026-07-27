トップ国際中南米米追加関税に揺れるブラジル 10月大統領選に影響も 中南米 米追加関税に揺れるブラジル 10月大統領選に影響も タグTOP NEWS2ブラジルワールドスコープ会員向け 2026年7月27日 10時23分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 米トランプ政権がブラジルに突き付けた追加関税が、南米の経済大国を揺さぶっている。米通商代表部（ＵＳＴＲ）は通商法３０１条に基づき、同国のデジタル貿易や即時決済システム「Ｐｉｘ」、知的財産保護、違法伐採などを米国の利益を損なう「不当な貿易障壁」と認定し、25％の追加関税を決定した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ブラジル最大の犯罪組織、警察・検察に浸透か 内通者から捜査情報入手 人気記事 中南米 ３月２度目の全国規模停電 キューバ 燃料不足と老朽化が深刻 中南米 キューバ大統領、米国との交渉認める 制裁受け転換 中南米 女子トイレは女性だけ 市条例巡り論争 ブラジル 中南米 ルラ大統領、減刑法案に拒否行使へ―ブラジル ボルソナロ氏の刑期短縮に難色 中南米 反米左派の終焉、ボリビアに新大統領 中国牽制、対米関係を正常化へ 等距離外交で日本も視野に 中南米 検事総長、ボルソナロ氏の自宅軟禁支持の意見書―ブラジル コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 ＴｉｋＴｏｋ、16歳未満「非公開」－ブラジル 未成年保護へ新たな試み 新着記事 中南米 ブラジル最大の犯罪組織、警察・検察に浸透か 内通者から捜査情報入手 中南米 南米で右派政権次々誕生 組織犯罪への強硬策を国民が支持 中南米 折れないプライドを育てるもの ブラジルから 中南米 中東緊迫がＷ杯に影 米がビザ拒否、イラン代表に影響 中南米 日本、１―２で惜敗 ブラジルを追い込んだ日本の現在地 サッカーＷ杯 中南米 コロンビア次期大統領、左翼ゲリラ対策で強硬路線 米主導安保構想に参加へ 中南米 「日本は世界屈指」ブラジル代表監督が会見 Ｗ杯決勝Ｔ 中南米 ブラジル代表、「東京の教訓」胸に日本対策－サッカーＷ杯決勝Ｔ TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル