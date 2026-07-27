トップ国際中南米米追加関税に揺れるブラジル　10月大統領選に影響も
中南米

米追加関税に揺れるブラジル　10月大統領選に影響も

By 綾村 悟

米トランプ政権がブラジルに突き付けた追加関税が、南米の経済大国を揺さぶっている。米通商代表部（ＵＳＴＲ）は通商法３０１条に基づき、同国のデジタル貿易や即時決済システム「Ｐｉｘ」、知的財産保護、違法伐採などを米国の利益を損なう「不当な貿易障壁」と認定し、25％の追加関税を決定した。【...全文を読む】

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