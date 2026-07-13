トップ国際中南米南米で右派政権次々誕生 組織犯罪への強硬策を国民が支持 中南米 南米で右派政権次々誕生 組織犯罪への強硬策を国民が支持 タグコロンビアワールドスコープ会員向け 2026年7月13日 10時01分 By 綾村 悟 XLINEFacebookEmailPrint 南米で次々に右派政権が誕生している。その背景にあるのは、単なる保守回帰ではなく、犯罪組織に治安や社会生活を侵食された市民が、強硬路線を訴える右派に秩序の再建を求める切実な現実だ。治安悪化に社会の土台が揺らぐ中、治安回復を掲げる保守派の強い言葉が、有権者の声を通じた選挙結果として表れている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事折れないプライドを育てるもの ブラジルから 人気記事 中南米 サッカー場で銃乱射、11人死亡―メキシコ 中南米 刑務所襲撃で５００人が脱走―ハイチ 中南米 子供に対する犯罪の罰則を強化へ ブラジル 中南米 ３月２度目の全国規模停電 キューバ 燃料不足と老朽化が深刻 中南米 野鳥への鳥インフル感染で１８０日の緊急事態宣言 ブラジル 中南米 ノルウェー、アマゾン保護に追加寄付 ブラジル 中南米 コロンビア次期大統領、左翼ゲリラ対策で強硬路線 米主導安保構想に参加へ 中南米 中国製品の大量流入に対策 ブラジル トランプ関税受け検討加速 新着記事 中南米 折れないプライドを育てるもの ブラジルから 中南米 中東緊迫がＷ杯に影 米がビザ拒否、イラン代表に影響 中南米 日本、１―２で惜敗 ブラジルを追い込んだ日本の現在地 サッカーＷ杯 中南米 コロンビア次期大統領、左翼ゲリラ対策で強硬路線 米主導安保構想に参加へ 中南米 「日本は世界屈指」ブラジル代表監督が会見 Ｗ杯決勝Ｔ 中南米 ブラジル代表、「東京の教訓」胸に日本対策－サッカーＷ杯決勝Ｔ 中南米 王国の才能か、日本の組織力か ブラジル「恐れと懸念」 サッカーＷ杯決勝Ｔ 中南米 ＬＧＢＴ問題で保守攻勢 ブラジルで自治体発の「文化戦争」 TOP記事（全期間） 中南米 治安悪化に苦しむエクアドル 米軍撤退がきっかけ コカイン密輸の拠点に インタビュー 「20世紀最大の人権侵害だ」家庭連合信者に対する拉致監禁 サンパウロ州報道協会会長 セルジオ・ヘドー氏に聞く（上） 中南米 コロンビア 和平交渉開始 左翼武装ゲリラの残党と 中南米 世界遺産マチュピチュ 反政府デモ激化で閉鎖 ペルー 中南米 子供４人が奇跡の生還 コロンビア小型機墜落、ジャングルで40日 中南米 社会秩序が崩壊するハイチ 深刻な汚職や治安悪化 国民の半数が飢餓状態 コラム カシューアップルの美味しさに触れるーブラジルから 中南米 旱魃・火災で消失進む 世界最大の湿原 ブラジル・パンタナル