ＢＴＳがメキシコ大統領を表敬　広場にファン５万人殺到

【サンパウロ綾村悟】韓国の人気男性音楽グループ「ＢＴＳ」が６日、メキシコの首都メキシコ市を訪問し、国立宮殿（大統領府）でシェインバウム大統領と会談した。

６日、メキシコ大統領府でシェインバウム大統領（中央）と記念撮影する韓国の人気音楽グループ「ＢＴＳ」メンバー（同大統領のＸ投稿から）

大統領府に隣接するソカロ広場には、彼らを一目見ようと約５万人のファンが集結。会談後にＢＴＳメンバーが姿を見せると熱狂に包まれた。

大統領とＢＴＳは約40分間会談。大統領は自身のＸ（旧ツイッター）で「メキシコの若者たちに最も愛されるグループＢＴＳを歓迎します。音楽と価値観がメキシコと韓国を結びつけます」と投稿した。

会談後、リーダーのＲＭさんが大統領府のバルコニーから姿を見せ、「メキシコの皆さんの情熱に感謝します」と呼び掛けると、ファンから地鳴りのような歓声が響いた。

ＢＴＳは兵役から復帰後初のワールドツアー「ＡＲＩＲＡＮＧ」のメキシコ公演を７、９、10日の３日間開催し、約26万人を動員予定。チケットは販売開始から37分で完売、数年の空白を経ても衰えない影響力を示した。１００万人以上が落選したとされる。

公演の経済波及効果は、約１億７５０万ドル（約１６８億円）と推計。大統領は今年１月、韓国大統領へ追加公演を外交書簡で要請していたが、「来年も戻ってきて」と再訪を希望した。ＢＴＳ招致は、与党が２０２４年の大統領選前後から若者の支持を獲得するために公約として進めてきた経緯がある。

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