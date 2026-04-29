ブラジル大統領選、保守有力候補に司法捜査　「政治弾圧」との批判も

国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（ＣＯＰ30）に先立ち始まった首脳級会合で演説する議長国ブラジルのルラ大統領＝２０２５年11月６日、ブラジル・ベレン（ＡＦＰ時事）

半年後の10月に行われるブラジル大統領選は、現職の左派ルラ大統領と、ボルソナロ前大統領の長男で上院議員のフラビオ氏の一騎打ちの様相を強めている。世論調査では、フラビオ氏が保守層や反ルラ票を取り込み、ルラ氏を上回るとの見方が広がる。そうした中、最高裁は、調査結果が出た翌日、ルラ氏に対する名誉毀損（きそん）容疑でフラビオ氏の予備捜査を命じた。保守陣営からは「司法を使った政治的弾圧だ」との批判が噴出している。（サンパウロ綾村 悟）

フラビオ氏への捜査は、今年１月のＸ（旧ツイッター）への投稿が発端となった。同氏は、米軍特殊部隊によるベネズエラのマドゥロ大統領拘束を報じた記事を引用し、「ルラも（正体が）暴かれるだろう」と投稿したほか、中南米左派組織「サンパウロ・フォーラム」が麻薬密売やテロに関与していると主張した。同フォーラムはブラジルやキューバ、ニカラグアなどの左派政党・政治組織が連携する枠組みだ。

ルラ陣営はこれを名誉毀損に当たるとして最高裁に提訴し、予備捜査が命じられた。ブラジル刑法では国家元首への名誉毀損は刑事罰の対象だが、選挙戦が本格化する時期に、政敵となる有力候補の身辺が司法の対象となったことで、政治的な意図への疑念を招いている。

さらに、フラビオ氏優勢の世論調査や市場予想が意識され始めた直後、ブラジル当局は政治関連の予測市場「ポリマーケット」の規制にも動いた。

ポリマーケットは、選挙結果などを対象に成否を売買する予測市場で、一般有権者にはなじみが薄いものの、政治関係者や金融市場には、情勢を映す”温度計“として注目されてきた。フラビオ氏有利の流れが見え始めた途端に規制がかかったことで、保守陣営は「ルラ陣営に不都合な動きを止めたのでは」と警戒を強めている。

保守陣営が問題視しているのは、こうした動きが法の運用を超え、政治的な圧力として機能しているのではないかという点だ。フラビオ氏側は、報道記事を引用したにすぎず、ルラ氏を直接告発したわけではないと反論している。

最高裁が、保守派の有力候補として注目されるフラビオ氏への捜査に踏み切ったことで、言論の自由や政治的表現の萎縮を懸念する声はメディア関係者や有識者の中にも広がっている。

現在、クーデター未遂への関与で収監されているボルソナロ前大統領に対しても、選挙介入やフェイクニュース対策を名目に司法の圧力が加えられてきた経緯があり、保守層の不信感は強い。今回の捜査は、その延長線上にあると受け止められている。

フラビオ氏に対する捜査の背景には、ブラジル社会における左右対立の先鋭化がある。ルラ政権は依然として一定の基盤を保つが、経済の停滞、治安問題、政治腐敗への不満が重なり、かつてのような圧倒的な求心力を失っている。対する保守陣営は、ボルソナロ前大統領の再登場が難しい中で、フラビオ氏を軸に保守陣営の再結集を図っている。

こうした中、今回の捜査は、単なる一件の刑事手続きではなく、選挙戦の流れそのものを左右しかねない政治事件として受け止められている。

今年２月に自民党が圧勝した日本の衆院選もそうだが、選挙の行方を巡る見方は、従来の世論調査だけでは測りにくくなっている。

支持率の数字に加え、ネット上の反応や候補者のイメージ、市場の賭け値が、候補者の勢いを映す材料として使われる時代になった。今回のようにフラビオ氏優勢の動きと規制や捜査開始のタイミングが重なると、単なる偶然以上の意味を持って見えてしまう。

ブラジルでは、選挙のたびに制度への不信と政治の分断が深まってきた。半年後に迫った大統領選が、政策論争以上に司法と言論を巡る争いに広がりつつあるのは確かだ。司法は本来、政治対立の調整役となるはずだが、メディアや有権者が今後どのような判断を下すかも含め、注目される選挙となっている。