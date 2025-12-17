ホンジュラス大統領選に不正なし―米州機構

【サンパウロ綾村悟】米州機構（ＯＡＳ）は15日、ホンジュラスで11月30日に行われた大統領選とその投開票過程に、結果が疑われる明確な証拠は確認されない、とする選挙監視団の調査結果を示した。その上で、選管当局（ＣＮＥ）に対し迅速に「透明性を確保し、最終結果を公表するよう」要請した。

同国では大統領選実施後、抗議活動や一部集計表の不一致などから、開票作業が遅れている。現在、選管は最終的な確認作業を進めており、結果は未確定。ＣＮＥの発表によると、これまでに約99％が開票集計済。右派・国民党のアスフラ前テグシガルパ市長（67）が得票率約40％で首位に立ち、これに中道野党・自由党のナスナラ候補が約39％の僅差で続く。現職カストロ大統領の後継候補、与党・自由復興党のモンカダ候補は約19％で3位だ。

トランプ米大統領によるアスフラ氏への支持表明を受け、他候補陣営が「外国による政治的介入だ」と批判、首都テグシガルパなどで抗議デモが発生した。こうした混乱の中で、投開票過程に不正があったとの主張も一部から出ている。

だがＯＡＳの選挙監視団は声明で、「選挙手続き全体を通じて、結果を左右する不正の証拠はなかった」と強調。欧州連合（ＥＵ）から派遣された選挙監視団も同様の見解を示している。