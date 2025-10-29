カーニバルはノンアルで　ブラジルから

「メタノール中毒事件（偽造酒）」が、ブラジル社会を震撼（しんかん）させている。今年９月に発覚した後に急拡大し、これまでに２１７件の疑い事例が発覚した他、５人の死亡が確認されている。

工業用メタノールは、見た目や匂い、味は飲用アルコールに近いが、飲めば昏睡（こんすい）や失明、死に至る猛毒。１リットルの酒にティースプーン１杯（５ミリリットル）を混ぜるだけで致死量に達するほどだ。

サンパウロ州を中心に大量に押収されているが、中には１本のウイスキーから30人分の致死量に相当する工業用メタノールが検出されたとの報道も。

ブラジル保健省は、特に無色の蒸留酒を避けるように勧告を出しており、購入する場合には製造・販売元の確認を求めている。今のところ、安全とされているのは「ビールとワイン」という。

メタノール中毒事件で特に打撃を受けているのが、最大都市サンパウロの酒場だ。ブラジル人にとって夜の酒場に欠かせないのは、ブラジル原産のサトウキビから作った蒸留酒「カシャッサ」にライムと砂糖、たっぷりの氷を混ぜた「カイピリーニャ」と呼ばれるカクテル。

１日数百杯ものカイピリーニャを販売していた有名店でも、事件後は多くがビールにシフトしたという。

一方、Ⅹ（旧ツイッター）などのＳＮＳでは、ブラジルの酒好きなどを中心に「（強い酒を飲めない）ストレスで死にそうだ」「来年のカーニバルはノンアルコールかも」などという投稿も飛び交っている。（Ｓ）