ブラジル　ボルソナロ前大統領の支持デモに４万人

【サンパウロ綾村悟】ブラジル最大の都市サンパウロで７日、クーデター関与への罪などに問われているボルソナロ前大統領を支持する抗議デモが行われた。約４万人が集まった。

デモ参加者らはブラジルと米国の国旗を掲げ、「（ボルソナロ氏に）自由を」などとシュプレヒコールを上げた。壇上に立ったボルソナロ氏の長男、フラビオ上院議員は「父は犯罪者ではない、本当の罪は、国民の声を封じることだ」と司法の動きを批判した。ボルソナロ氏は現在、裁判所命令で自宅軟禁状態にあり、ＳＮＳへの投稿含め、政治的な発言が禁止されている。

デモでは次期大統領選の有力候補、タルシジオ・サンパウロ州知事も壇上に上がり、ボルソナロ氏への支援を訴えた。最高裁は、12日までに評決と量刑を言い渡す予定で、最高で40年以上の実刑判決となる可能性がある。

一方、ブラジル議会では、ボルソナロ氏らの恩赦を求める「恩赦法案」が審議されている。大統領の署名や最高裁の審議を要するため、最終的に日の目を見る可能性は低いが、議会の過半数が法案支持に回っており、保守派による一定の政治圧力となっている。

最高裁が、刑務所収監を含む厳しい判決を下した場合、保守派のさらなる反発は避けられない。ボルソナロ氏の盟友で、裁判を「魔女狩り」と批判する、トランプ米大統領が外交圧力を強めることも必至だ。