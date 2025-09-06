中国からの投資が倍増－ブラジル　ルラ政権下で関係強化

【サンパウロ綾村悟】ブラジル中国ビジネス評議会（ＣＥＢＣ）は４日、昨年の中国からブラジルに対する投資額が前年比１１３％増加の48億㌦（約７１００億円）に達したとの報告書を発表した。ブラジルは、中国資本にとって英国とハンガリーに次ぐ世界３位の投資先に成長している。

中国資本による主な投資先は、太陽光発電などの再生可能エネルギー、電気自動車（ＥＶ）、鉱業、送電インフラなど、輸出依存度の高い１次産品だけでなく、産業全体への広がりが見られる。

背景には、２０２３年１月の就任以後、中国と政治・経済的な関係の強化に動いているルラ政権の影響がある。特に、23年4月の訪中では習近平国家主席と会談し、人民元建て取引を含む金融協定や、エネルギー、農業、製造業など広範な投資促進策に合意した。

その後、中国ＥＶ大手・比亜迪（ＢＹＤ）を中心にブラジル向けＥＶ輸出や現地生産に向けた投資が拡大、ブラジルは中国企業にとって世界最大のＥＶ市場となっている。また、ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）の親会社、字節跳動（バイトダンス）が、ブラジル北東部にデータセンターの設置を検討中だという。

一方で課題も浮き彫りになっている。中国企業の多くが部品を本国から輸入しているため、雇用創出や現地サプライチェーン（供給網）の強化など雇用創出を含む波及効果は限定的。ＢＹＤの工場建設では、深刻な労働問題が発生している。