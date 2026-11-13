墓参りも節約の時代　フィリピンから

カトリックの伝統行事である「万聖節」にも、歴史的なペソ安と急速なインフレの影響が及んでいる。

毎年11月１日の万聖節と２日の「死者の日」には、多くのフィリピン人が故郷に戻り、亡くなった家族や親族の墓を訪れる。墓地では家族が夜通し過ごすことも珍しくなく、墓前で食事をしたりしながら故人を偲（しの）ぶ。

墓地の周辺には花やろうそく、飲食物を売る屋台が立ち並び、日本の縁日のような雰囲気に包まれる。万聖節は墓参りであると同時に、離れて暮らす家族が集まる大切な年中行事でもある。

万聖節に合わせ墓地前に出店する花屋＝マニラ首都圏

ところが今年は、恒例の帰省風景に変化が見られた。マニラ首都圏の一部バスターミナルでは例年ほどの混雑がなく、帰省を見送る人も出ている。背景にあるのは、バス運賃や燃料費の上昇による家計への負担だ。

今年10月のインフレ率は前年同月比７.８％に達し、９月の７.２％からさらに加速した。

「クリスマスまであと１カ月だし、今回の帰省を見送って交通費を１回分に」。そんな理由から、万聖節の帰省を延期する人が増えているのだ。家族全員の運賃や食費もばかにならない。長年守られてきた伝統も、厳しい家計の前に日程の見直しを迫られている。

世界的な原油高や通貨安は、食料品や電気代だけでなく、家族が集まる伝統行事にも影を落とす。今年の万聖節は、フィリピンの人々にとって少し財布の痛む季節になったようだ。

（Ｆ）