トップ国際アジア・オセアニア暗黒街と化す南太平洋　密輸担う「麻薬ハイウエー」　中国マフィア暗躍か

暗黒街と化す南太平洋　密輸担う「麻薬ハイウエー」　中国マフィア暗躍か

By 池永 達夫

フィジーやパラオなど南太平洋島嶼（とうしょ）国は、違法薬物生産地の中南米や南西アジアと、オーストラリアやニュージーランドといった大きな消費地を結ぶ「太平洋麻薬ハイウエー」の中継地となっている。物流を担う中国人マフィアの暗躍が問題視されるほか、南太平洋諸国の人々がＨＩＶに感染したりする小さな島国の平安をかき乱す影響も懸念される。【...全文を読む】

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