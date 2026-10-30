トップ国際アジア・オセアニアタイ深南部、テロ事件やまず　イスラム武装勢力が活動継続

タイ深南部、テロ事件やまず　イスラム武装勢力が活動継続

By 池永 達夫

当局によると、同合同部隊は、武装勢力の一部が潜伏しているとの情報を受け、突入して逮捕を試みた。しかし、建物を包囲したものの、内部から発砲されて反撃され、10分以上にわたる銃撃戦となった。【...全文を読む】

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