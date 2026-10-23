中国大使発言で比中関係緊迫　「武力なら勝てる」と威嚇

フィリピン外務省で会談後に写真撮影に応じるラザロ外相（左）と中国の井泉駐フィリピン大使。ラザロ外相は井大使の挑発的な発言に抗議するため同大使を呼び出した＝19日、マニラ（ＡＦＰ時事）

駐フィリピン中国大使の「武力を行使すれば簡単に勝てる」との発言をきっかけに、フィリピンと中国の外交的摩擦が激化している。南シナ海での対峙（たいじ）やサイバー空間における脅威、中国人を対象とした国内の法執行を巡る対立に加え、サラ・ドゥテルテ副大統領の夫に関連する企業への中国資金の流入疑惑も浮上。２０２８年の大統領選を見据えた国内政治の対立も絡み、両国関係は安全保障と内政の両面で複雑さを増している。（マニラ福島純一）

■激しい応酬に発展

対立の直接的な引き金となったのは、10月中旬に中国の井泉駐比大使が行った発言だ。井大使は、「中国のような隣国を持つことを幸運に思うべきだ」と述べ、「われわれは平和を愛している」と強調。その一方で、「武力を行使すればわれわれは簡単に勝てるが、武力は使わない」との趣旨の発言をした。

フィリピンのマルコス大統領は、この発言について「外交的ではなく、威嚇のように聞こえる」と批判。19日には、ラザロ外相が井大使を召喚し、発言は挑発的で受け入れられないとして、懸念と抗議を伝えた。

フィリピン上院では、井大使を「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」に指定し、国外退去を求めるべきだとの声も上がった。これに対し、在フィリピン中国大使館はＳＮＳで「追放したいならやればいい。そうでなければハッタリはやめろ」と反発。外交当局間の対立は、ＳＮＳ上での激しい応酬にも発展した。

中国側の強硬姿勢の背景には、フィリピン国内で中国人を対象とした法執行を巡る摩擦もある。５月には東ミサミス州の製鉄所で、違法就労の疑いにより中国人労働者69人が拘束された。さらに10月には、サンボアンガ・シブガイ州でオンライン詐欺拠点が摘発され、中国人を中心とする外国人２００人以上が逮捕された。

中国側が自国民への扱いに反発する一方、フィリピン政府は、違法行為の取り締まりは主権に基づく正当な法執行だとの立場を示している。こうした対立の中、10月にはフィリピン国内で働く中国語教師約１５０人が、安全上の懸念などを理由に一斉に帰国したと中国語メディアが伝えるなど、法執行を巡る摩擦が人的交流にも波及した。

■対立が内政に波及

緊張は外交上の発言にとどまらない。南シナ海のアユンギン礁周辺では、フィリピン側が負傷した兵士の医療搬送を試みた際、中国側が放水銃などを用いて接近を妨げ、搬送が約10時間遅れる事案が発生した。現場での対峙が続くなか、偶発的な衝突への懸念も高まっている。

サイバー空間でも、中国の活動に対する警戒が強まっている。米マイクロソフトが公表した「デジタル防衛レポート２０２６」によると、フィリピンは中国の国家支援型サイバー活動の標的として世界第５位に位置付けられた。政府機関や重要インフラを狙った情報収集活動などへの懸念も広がっており、中国との対立は海上安全保障だけでなく、サイバー領域にも及ぶ。

さらに、弾劾裁判の渦中にあるサラ・ドゥテルテ副大統領を巡っては、夫のカルピオ氏が出資する企業に中国資金が流入していた疑惑が浮上し、安全保障上の懸念にも発展している。

同社はバナナチップスの輸出事業を手掛けており、２０２２～25年に中国本土と香港から計約３億１９３３万ペソ（約８億円）の送金を受けていたことが判明した。一方、24年には約１億５０７６万ペソの売上を計上しながら、従業員数をゼロと申告していたとされる。こうした不一致から、事業の実態や資金の流れを疑問視する声が上がっている。

マルコス大統領は、疑惑が事実であれば「国にとって最高レベルの脅威」になるとの認識を示し、国家安全保障会議も調査に乗り出した。

こうした問題は、28年の次期大統領選を巡る国内政治とも結び付いている。テオドロ国防相は、中国が情報工作を通じてフィリピンの政治情勢に影響を及ぼしたり、自国の利益に沿う政治勢力を支援したりする可能性に警戒感を示している。

同国防相は、政権交代によって現在の中国に対する強硬姿勢を軸とした主権防衛路線が転換・後退するリスクを指摘。将来の政権が容易に撤回できないよう、現在の安全保障政策や防衛体制の制度化を急ぐ方針を表明した。また、フィリピン国民に対しても、他国の利益を優先する勢力に注意を払うよう呼び掛けている。