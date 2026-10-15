トップ国際アジア・オセアニアラオスに航空施設開設　中国「債務の罠」じわり　人民解放軍の基地化に懸念

ラオスに航空施設開設　中国「債務の罠」じわり　人民解放軍の基地化に懸念

By 池永 達夫

中国は９月末、ラオスの首都ビエンチャンの北方50キロにあるバンクン空港に、共同支援訓練センターと中国・ラオス友好航空学院を開設した。建前はラオスのパイロットの技能向上のためとされるが、赤字続きのラオス高速鉄道の債務を背景に中国によって国外軍事基地化され、庇（ひさし）を貸して母屋を取られるラオス版「債務の罠（わな）」の懸念が浮上している。【...全文を読む】

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