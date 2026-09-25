トップ国際アジア・オセアニア比国防相、中国に〝倍返し〟 　国際舞台でメモ暴露　「事なかれ主義」に一石

比国防相、中国に〝倍返し〟 　国際舞台でメモ暴露　「事なかれ主義」に一石

By 福島 純一

アジア太平洋地域の安全保障を協議する国際会議の場で起きた異例のハプニングが、中国の威圧的外交の構図を鮮烈に浮かび上がらせている。【...全文を読む】

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