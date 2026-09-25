トップ国際アジア・オセアニア比国防相、中国に〝倍返し〟 国際舞台でメモ暴露 「事なかれ主義」に一石 比国防相、中国に〝倍返し〟 国際舞台でメモ暴露 「事なかれ主義」に一石 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月25日 11時38分 By 福島 純一 XLINEFacebookEmailPrint アジア太平洋地域の安全保障を協議する国際会議の場で起きた異例のハプニングが、中国の威圧的外交の構図を鮮烈に浮かび上がらせている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事太平洋島嶼国が首脳会合 ６カ国欠席 媚中鮮明 人気記事 アジア・オセアニア 比当局侵す中国「超限戦」 生活苦に付け込みスパイに アジア・オセアニア 「高中所得国」はゴールではない フィリピンから アジア・オセアニア 紫ヤマイモ、世界へ フィリピンから アジア・オセアニア フィリピンで相次ぐ学校銃撃 銃社会×ネット過激化の脅威 アジア・オセアニア ソロモン新政権、豪と連携 軍事拠点化狙う中国牽制 アジア・オセアニア フィリピン、インド太平洋「連携の要」に 日越と協力強化で存在感 アジア・オセアニア 中国、比最北端でも波紋 「沖縄独立論」と重なる認知戦 南シナ海 ハーグ判決10年 アジア・オセアニア ダライ・ラマの使命強調 チベット学ぶイベント、東京で開催 新着記事 アジア・オセアニア 太平洋島嶼国が首脳会合 ６カ国欠席 媚中鮮明 アジア・オセアニア フィリピンで相次ぐ学校銃撃 銃社会×ネット過激化の脅威 アジア・オセアニア 「高中所得国」はゴールではない フィリピンから アジア・オセアニア 風に願うチベットの自由、焼身抗議を扱った映画『ルンタ』上映 アジア・オセアニア 米空母が南シナ海展開 比中衝突受け抑止強化 アジア・オセアニア 中国、比最北端でも波紋 「沖縄独立論」と重なる認知戦 南シナ海 ハーグ判決10年 アジア・オセアニア タイ・カンボジア紛争から１年 したたかな両国の指導者、ナショナリズムの高揚図る アジア・オセアニア 〝ゴキブリ政党〟 ネット上で増殖 インド 失業問題で若者ら支持 TOP記事（全期間） アジア・オセアニア 日本〝横取りの悪夢〟再来か どうなるベトナム高速鉄道建設 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に アジア・オセアニア 高速鉄道、開業２年も依然赤字 インドネシア 国鉄総裁も危機感 「中国式」導入に批判 も【ワールドスコープ】 アジア・オセアニア フィリピン 洪水対策で大規模汚職発覚 国民に怒り、抗議デモが広がる 根深い縁故主義や利権構造 アジア・オセアニア 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（４） 孤高の海軍大将 井上成美（上） 三国同盟反対、上層部を公然批判し第４艦隊長官に“左遷” 艦隊決戦を否定、航空戦力の強化を主張 アジア・オセアニア フィリピン、中東緊迫で燃料危機 物流・生活に深刻な影響 アジア・オセアニア ＡＳＥＡＮ取込みに動く中国 インドネシア、高速鉄道７月開通へ アジア・オセアニア 【連載】赫き群青 いま問い直す太平洋戦史（２） 南方の前進拠点 トラック島物語（中） 米との決戦海域を東に移す、根拠地となったトラック島