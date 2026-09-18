トップ国際アジア・オセアニア太平洋島嶼国が首脳会合　６カ国欠席　媚中鮮明

太平洋島嶼国が首脳会合　６カ国欠席　媚中鮮明

By 池永 達夫

豪州やニュージーランド、太平洋の島嶼（とうしょ）国でつくる太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ）の首脳会合は３日、中国を念頭にミサイル発射への「懸念」を盛り込んだ共同声明をまとめて閉幕した。親中のキリバスなど６カ国の首脳が欠席するなど、太平洋の南西に位置する南太平洋は、その地政学的重要性から米中豪の綱引きの場となっており、今回の首脳会合でその政治地図が鮮明になった。【...全文を読む】

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