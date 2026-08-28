トップ国際アジア・オセアニアフィリピンで相次ぐ学校銃撃　銃社会×ネット過激化の脅威

フィリピンで相次ぐ学校銃撃　銃社会×ネット過激化の脅威

By 福島 純一

東南アジア有数の「銃社会」であるフィリピンで、学校を舞台とした銃撃事件が相次ぎ、社会に衝撃を与えている。政治的対立や強盗などに伴う銃犯罪が中心だった同国で、在校生が校内で無差別に発砲する「欧米型スクールシューティング」が相次いで発生したためだ。ネット空間で広がる過激な思想と国内の銃器環境が重なり、校内銃撃のリスクが東南アジアにも波及する懸念が強まっている。【...全文を読む】

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