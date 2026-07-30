米空母が南シナ海展開　比中衝突受け抑止強化

米海軍は、フィリピンと中国の緊張が高まる中、空母打撃群を南シナ海に派遣した。中国による威圧行動への抑止が狙いとみられる。リプトン駐比米大使はＸ（旧ツイッター）で、空母ジョージ・ワシントンと最新鋭ステルス戦闘機Ｆ35が「南シナ海における航行・飛行の自由を守っている」と表明。「われわれは世界のどこででも、過剰な海洋権益の主張に対抗する」と中国を牽制（けんせい）した。

22日、南シナ海を航行する米空母ジョージ・ワシントンに着艦する戦闘機Ｆ35（米海軍提供）

今回の派遣は、中国海警局の艦船とフィリピン船舶が衝突し、フィリピン人乗組員が負傷したことを受けたもの。米国務省は中国による海洋での威圧行為を強く非難した。

中国海警局は７月20日、フィリピンが実効支配するアユンギン礁（英語名セカンド・トーマス礁）付近でフィリピン軍兵士１人を負傷させた。

翌日には、フィリピン軍が米海軍、海上自衛隊と共に南シナ海で共同哨戒を開始した。25日まで行われた哨戒には、艦艇や沿岸警備隊の巡視艇、哨戒機、戦闘機が参加した。

フィリピン軍は、この哨戒は「インド太平洋地域の平和、安定、安全保障を推進するパートナー国間の揺るぎない連携」を示すものだと強調。さらに３カ国の航行・飛行の自由への関与を示すとともに、中国による「違法で威圧的、攻撃的かつ欺瞞（ぎまん）的な活動」の抑止につながると説明した。

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一方、中国は、フィリピン政府が域外国を共同軍事活動に招き入れ、「問題を引き起こそうとしている」と批判した。比沿岸警備隊は、23、24日にスカボロー礁（中国名・黄岩島）付近で、中国船がフィリピン政府船舶に放水したと発表した。

共同哨戒ではフィリピン側がミサイルフリゲート艦１隻と巡視艇２隻を投入。米海軍は沿海域戦闘艦サンタバーバラ、ヘリコプターＭＨ60Ｓ、哨戒機Ｐ８Ａを派遣し、海上自衛隊の護衛艦も参加した。

中国が７月６日、南部沿岸近海から核弾頭搭載可能な潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）の発射実験を実施したことも地域の緊張を高めている。ミサイルは約６４００キロ以上飛行し、米領グアム近海を経て南太平洋に到達した。

米第７艦隊は23日、ジョージ・ワシントンがフィリピン海から南シナ海へ移動したと発表。それ以前に実施した航空作戦について「前方展開部隊が高い戦闘力を維持し、あらゆる事態に対応できる態勢を確保するため」と説明した。

ジョージ・ワシントンの公式Ｘでも25日、南シナ海での艦載ヘリコプター運用の様子が公開され、「ジョージ・ワシントンはインド太平洋の安全保障と安定に対する米国の関与を示す強力な象徴だ。われわれの存在は敵対勢力を抑止し、同盟国・パートナー国の安全を守る」と強調した。

米海軍協会によると、ジョージ・ワシントン空母打撃群には巡洋艦ロバート・スモールズと駆逐艦ベンフォールド、シュープが同行している。日本に前方配備されているジョージ・ワシントンは５月に横須賀基地を出港し、６月には米軍が２年に１度太平洋地域で実施している大規模演習「バリアント・シールド」に参加した。この演習には自衛隊も初めて参加した。

また、オーストラリア北部では大規模空軍演習「ピッチブラック」が実施され、日本やフィリピンを含む21カ国、１００機以上の軍用機、約２５００人が参加している。米軍はＦ35、輸送機Ｃ１３０、空中給油機ＫＣ１３５などを投入。日本はＦ35と早期警戒機Ｅ２、フィリピンは戦闘機ＦＡ50を派遣した。英国、フランス、インド、韓国、シンガポールなども参加している。

アルバニージー豪首相は演習開始式で、「この演習により、より強固なパートナーシップと、より強いオーストラリア国防軍、より安全な地域を築く」と述べた。

元米空軍将校のギルマンツ・ライラリ氏は、多国間演習は中国が長年進めてきた「グレーゾーン戦術」による国際連携分断の試みが裏目に出たことを示していると指摘。「中国への戦略的メッセージは明快だ。集団としての政治的意思と分散型の戦闘能力こそ、現状変更を狙う勢力への現実的な対抗策だ」と述べ、「中国はインド太平洋諸国を孤立させられると考えてきたが、ピッチブラックはその計算を打ち砕いた」と語った。

また、元米海軍大佐のジム・ファネル氏は、中国周辺での大規模国際演習は抑止力を強化する上で意味があると指摘。「南シナ海で環太平洋合同演習（リムパック）の西太平洋版とも言える大規模海軍演習や、台湾東方海域で同盟国艦艇が参加する演習を実施すべきだ」とした上で、「ピッチブラックは非常に大きな前進だ」と語った。