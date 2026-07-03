〝ゴキブリ政党〟　ネット上で増殖　インド　失業問題で若者ら支持

６月６日、インド・ニューデリーで開かれた「ゴキブリ人民党（ＣＪＰ）」の抗議集会（時事）

普段人々から疎まれたりのけ者にされたりしがちでマイナスイメージの強いゴキブリが、インドの若者の間で反体制運動のシンボルとして急浮上している。その名もゴキブリ人民党（ＣＪＰ）。無論、正式な政党ではないもののネット上で絶大な若者たちの支持を取り付けるとともに、仮想空間を飛び出して路上や広場でデモまで行うようになっている。（池永達夫）

党誕生の契機となったのは、スリア・カント最高裁長官の発言だ。同長官は、国内にいる失業中の若者を「ゴキブリ」呼ばわりした。「ゴキブリのような若者たちがいる。彼らは何の仕事にも就かない。働く場所がどこにもない」。カント氏は５月の法廷審理でそう述べた。

カント氏はその後、真意を説明。実際は「偽の学位を使って特定の職業に就いた人々について話した」と説明したものの、「時すでに遅し」でＳＮＳは炎上。長官の弁明は焼け石に水でしかなかった。若者らはこのゴキブリ発言を逆手に取り「恐竜絶滅時代をも生き延びた強靭（きょうじん）な生命力」こそ称賛されるべきだとして、グループのＳＮＳフォロワー数は２３００万人を超えるまでに急増した。

なおＣＪＰというのは、政権与党を率いるＢＪＰ（インド人民党）をもじったものでもある。そのＢＪＰのフォロワー数が９４５万人だから、数だけ見ると政権与党の倍以上だ。

ＣＰＪは現在、国家試験の漏洩（ろうえい）問題だけにとどまらず、深刻な失業問題や貧困層の生活を圧迫するインフレ、さらには汚職や政権の機能不全などターゲットを拡大させている。同党は当初、ＳＮＳ上だけを主戦場としてきたが６月に入ると、若者を集めたデモも行っている。

デモでは教育相の辞任を求めた。これは５月、全国規模の医学部入学試験の問題がＳＮＳアプリ・テレグラムを通じて漏洩する事件の責任を追及したものだ。この事件で当局は試験を延期し、国内でのテレグラム利用を一時的に禁止する措置を取った経緯がある。

いずれにしても架空政党ＣＪＰが、道路に出て政権に圧力をかけるというオフライン活動に動いた。いわば下水管に潜んでいたゴキブリが、いよいよ台所に登場したようなものかもしれない。

なお同党は入党条件として、「怠惰かつ無職」であることを掲げる。これは前出の最高裁長官発言に対する当てこすりだが、こうした自虐ネタをうまく使うことで笑いの渦に巻き込む形で運動の伸びしろを拡大させている。

ただ、そうした〝自虐〟の背後に厳しい現実が横たわっている。

とりわけ社会問題となっているのが、インドの若者の失業率が高いことだ。インド政府実施の定期労働力調査では、２０２５年の総人口に占める失業率が３・１％であるのに対して、15歳から29歳までの若年層失業率は９・９％と全体を大きく上回る。

インドの政界は、モディ首相が率いるＢＪＰを中心とする与党連合が全28州と三つの連邦直轄領のうち、21州と２連邦直轄領で政権を担う。与党とすれば政権運営は盤石で、国政レベルでの対抗勢力不在といった政治状況だ。こうした中、既存政党以外の勢力によって与党連合に揺さぶりを掛けることになるのか注目される。

「世界は大きく動き始めているのに、自国は旧来のまま…」――そうしたいら立ちと危機感が南アジアの10代や20代のＺ世代と呼ばれる若者を突き動かし、政治的パワーを発揮するようになっている。南アジアのネパールとバングラデシュではこの２年間で、Ｚ世代が牽引（けんいん）したデモによって政権が崩壊した。24年にはバングラデシュで学生を中心とした数千万人が路傍に出て、独裁的体制を敷いていたハシナ前首相を失脚させた。ハシナ氏は隣国インドへ逃れ、以来同国で亡命生活を余儀なくされている。また昨年のネパールでは、若者主導の活動によって前政権が倒され、ラッパーから政治家に転身したバレンドラ・シャー氏が政権の座に就く道が開かれている。

台所で黒い影がサッと走れば、若妻は思わず「キャー」と叫ぶかもしれないが、手慣れた主婦であれば素手でつぶしてしまうこともある。ゴキブリ人民党が手慣れた主婦のようなＢＪＰ政権の手でひねりつぶされるのか、人々を驚かせるような働きをするようになるのか、しばらく目が離せない。