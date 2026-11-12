トップ国際アフリカアフリカ・コンゴの地下資源争奪戦　米中が狙う戦略鉱物
アフリカ

アフリカ・コンゴの地下資源争奪戦　米中が狙う戦略鉱物

By 長野 康彦

中部アフリカに位置する世界有数の鉱物資源国、コンゴ民主共和国。電気自動車（ＥＶ）やスマートフォンのリチウムイオン電池に使われるコバルトや、電力設備などに不可欠な銅の主要産出国だ。豊かな地下資源を求め、中国や米国などの大国が進出し、資源を巡る競争を繰り広げている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事揺らぐアフリカ二大国の連帯　南アの反移民運動にナイジェリア反発

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »