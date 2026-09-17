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アフリカ

揺らぐアフリカ二大国の連帯　南アの反移民運動にナイジェリア反発

By 長野 康彦

反アパルトヘイト闘争を外交・資金の両面で支えた盟友の間に今、深い亀裂が生じている。ナイジェリア国民議会は９月11日、南アフリカへの公式訪問と、同国が主催する議会関連行事への参加を無期限停止すると発表した。【...全文を読む】

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