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アフリカでＩＣＣ離脱ドミノ　チャドが脱退表明　米国から圧力か

By 長野 康彦

アフリカ中部のチャドが７月末、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）からの脱退を発表した。「捜査がアフリカに偏っている」というのが理由だ。サヘル諸国に続く動きで、ＩＣＣは今、アフリカ諸国からの離脱ドミノに直面している。【...全文を読む】

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