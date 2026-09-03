トップ国際アフリカアフリカでＩＣＣ離脱ドミノ チャドが脱退表明 米国から圧力か アフリカ アフリカでＩＣＣ離脱ドミノ チャドが脱退表明 米国から圧力か タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年9月3日 09時59分 By 長野 康彦 XLINEFacebookEmailPrint アフリカ中部のチャドが７月末、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）からの脱退を発表した。「捜査がアフリカに偏っている」というのが理由だ。サヘル諸国に続く動きで、ＩＣＣは今、アフリカ諸国からの離脱ドミノに直面している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ナイジェリアで1500組が合同結婚式 州の貧困対策、法制度の矛盾など課題も 人気記事 アフリカ カカオ暴落が農家直撃 コスト上昇、構造的課題も コートジボワールとガーナ アフリカ 岐路に立つ仏のアフリカ政策 反発高まる旧植民地政策 アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 アフリカ 大使館襲撃「許さない」ニジェール政変仏大統領が声明 アフリカ 南ア総選挙、与党ＡＮＣの人気に陰り 台頭する極左勢力 新着記事 アフリカ ナイジェリアで1500組が合同結婚式 州の貧困対策、法制度の矛盾など課題も アフリカ カカオ暴落が農家直撃 コスト上昇、構造的課題も コートジボワールとガーナ アフリカ ＦＷフォスター選手の軌跡 南アフリカ アフリカ アフリカ・サヘル地域へ進出するロシア 影響力に陰り マリから撤退 アフリカ ケニアで米マイクロソフトのデータセンター計画頓挫 「新植民地主義」との批判 中国依存深まる懸念 アフリカ ローマ教皇がアフリカ歴訪 急成長するカトリック教会 アフリカ 【連載】2026世界はどう動く（10） アフリカ 続く政情不安と債務問題 アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 TOP記事（全期間） アフリカ 「日本に黒人奴隷」が物議 信長の家臣「弥助」めぐる歴史捏造 アフリカ 南ア総選挙、与党ＡＮＣの人気に陰り 台頭する極左勢力 アフリカ 民族対立乗り越え復興 ルワンダ虐殺３０年「アフリカの優等生」に アフリカ ニジェールから仏軍撤退へ マクロン氏 旧植民地政策の転換期に アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 アフリカ 岐路に立つ仏のアフリカ政策 反発高まる旧植民地政策 アフリカ 【連載】2026世界はどう動く（10） アフリカ 続く政情不安と債務問題