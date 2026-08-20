トップ国際アフリカナイジェリアで1500組が合同結婚式　州の貧困対策、法制度の矛盾など課題も
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ナイジェリアで1500組が合同結婚式　州の貧困対策、法制度の矛盾など課題も

By 長野 康彦

西アフリカ・ナイジェリア北部のカノ州で８月、１５００組のカップルが参加する合同結婚式が行われた。結婚に伴う多額の費用を負担できない低所得者層を対象とし、州政府による貧困対策として定着している制度だ。一方で、社会の複雑な現実も浮かび上がっている。【...全文を読む】

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