トップ国際アフリカカカオ暴落が農家直撃 コスト上昇、構造的課題も コートジボワールとガーナ アフリカ カカオ暴落が農家直撃 コスト上昇、構造的課題も コートジボワールとガーナ タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年7月16日 07時56分 By 長野 康彦 XLINEFacebookEmailPrint 世界最大のカカオ生産国コートジボワールと、それに次ぐ第２の生産国ガーナ。世界のチョコレート市場が数兆円規模へと拡大を続ける裏で、その原料を支える西アフリカ両国のカカオ農家は今、国際的な価格暴落や物価高騰の直撃を受け、厳しい状況に置かれている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ＦＷフォスター選手の軌跡 南アフリカ 人気記事 アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ 岐路に立つ仏のアフリカ政策 反発高まる旧植民地政策 アフリカ ニジェールから仏軍撤退へ マクロン氏 旧植民地政策の転換期に アフリカ 民族対立乗り越え復興 ルワンダ虐殺３０年「アフリカの優等生」に 新着記事 アフリカ ＦＷフォスター選手の軌跡 南アフリカ アフリカ アフリカ・サヘル地域へ進出するロシア 影響力に陰り マリから撤退 アフリカ ケニアで米マイクロソフトのデータセンター計画頓挫 「新植民地主義」との批判 中国依存深まる懸念 アフリカ ローマ教皇がアフリカ歴訪 急成長するカトリック教会 アフリカ 【連載】2026世界はどう動く（10） アフリカ 続く政情不安と債務問題 アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ 「日本に黒人奴隷」が物議 信長の家臣「弥助」めぐる歴史捏造 TOP記事（全期間） アフリカ 「日本に黒人奴隷」が物議 信長の家臣「弥助」めぐる歴史捏造 アフリカ 南ア総選挙、与党ＡＮＣの人気に陰り 台頭する極左勢力 アフリカ 民族対立乗り越え復興 ルワンダ虐殺３０年「アフリカの優等生」に アフリカ ニジェールから仏軍撤退へ マクロン氏 旧植民地政策の転換期に アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 アフリカ 岐路に立つ仏のアフリカ政策 反発高まる旧植民地政策 アフリカ 【連載】2026世界はどう動く（10） アフリカ 続く政情不安と債務問題