トップ国際アフリカカカオ暴落が農家直撃　コスト上昇、構造的課題も　コートジボワールとガーナ
アフリカ

カカオ暴落が農家直撃　コスト上昇、構造的課題も　コートジボワールとガーナ

By 長野 康彦

世界最大のカカオ生産国コートジボワールと、それに次ぐ第２の生産国ガーナ。世界のチョコレート市場が数兆円規模へと拡大を続ける裏で、その原料を支える西アフリカ両国のカカオ農家は今、国際的な価格暴落や物価高騰の直撃を受け、厳しい状況に置かれている。【...全文を読む】

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