トップ国際アフリカアフリカ・サヘル地域へ進出するロシア　影響力に陰り　マリから撤退
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アフリカ・サヘル地域へ進出するロシア　影響力に陰り　マリから撤退

By 長野 康彦

旧宗主国フランスの撤退後、「解放者」を自称してサヘルに進出したロシア。だが２０２６年４月、マリ北部の戦略拠点キダルが反政府勢力の手に落ち、ロシア人部隊「アフリカ軍団」は撤退を余儀なくされた。ここにきて治安維持の一翼を担うロシアの影響力に陰りが見え始めている。【...全文を読む】

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