トップ国際アフリカアフリカ・サヘル地域へ進出するロシア 影響力に陰り マリから撤退 アフリカ アフリカ・サヘル地域へ進出するロシア 影響力に陰り マリから撤退 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年7月2日 15時01分 By 長野 康彦 XLINEFacebookEmailPrint 旧宗主国フランスの撤退後、「解放者」を自称してサヘルに進出したロシア。だが２０２６年４月、マリ北部の戦略拠点キダルが反政府勢力の手に落ち、ロシア人部隊「アフリカ軍団」は撤退を余儀なくされた。ここにきて治安維持の一翼を担うロシアの影響力に陰りが見え始めている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ケニアで米マイクロソフトのデータセンター計画頓挫 「新植民地主義」との批判 中国依存深まる懸念 人気記事 アフリカ 岐路に立つ仏のアフリカ政策 反発高まる旧植民地政策 アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 新着記事 アフリカ ケニアで米マイクロソフトのデータセンター計画頓挫 「新植民地主義」との批判 中国依存深まる懸念 アフリカ ローマ教皇がアフリカ歴訪 急成長するカトリック教会 アフリカ 【連載】2026世界はどう動く（10） アフリカ 続く政情不安と債務問題 アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ 「日本に黒人奴隷」が物議 信長の家臣「弥助」めぐる歴史捏造 アフリカ 南ア総選挙、与党ＡＮＣの人気に陰り 台頭する極左勢力 アフリカ 民族対立乗り越え復興 ルワンダ虐殺３０年「アフリカの優等生」に TOP記事（全期間） アフリカ 「日本に黒人奴隷」が物議 信長の家臣「弥助」めぐる歴史捏造 アフリカ 南ア総選挙、与党ＡＮＣの人気に陰り 台頭する極左勢力 アフリカ 民族対立乗り越え復興 ルワンダ虐殺３０年「アフリカの優等生」に アフリカ ニジェールから仏軍撤退へ マクロン氏 旧植民地政策の転換期に アフリカ コンゴで「疾病Ｘ」未知のウイルスか 子供が犠牲に アフリカ コンゴ反政府勢力 ２都市制圧 周辺国巻き込み紛争拡大の懸念 アフリカ 岐路に立つ仏のアフリカ政策 反発高まる旧植民地政策 アフリカ 宿泊施設で自爆知事ら１６人死傷―ソマリア南部