ローマ教皇がアフリカ歴訪　急成長するカトリック教会

１２日、バチカン市で手を振るローマ教皇レオ１４世（ＥＰＡ時事）

ローマ教皇レオ14世が今月、アフリカ４カ国を歴訪している。13日から23日までアルジェリア、カメルーン、アンゴラ、赤道ギニア４カ国11都市を巡る11日間の旅程は、単なる使徒的訪問にとどまらず、紛争や貧困、歴史的責任にまで踏み込む政治性を帯びた訪問として注目を集めている。（長野康彦）

今回の訪問でまず際立つのは、平和への直接的な関与だ。最初の訪問先として非カトリック国のアルジェリアを選んだのは、４～５世紀の神学者、聖アウグスティヌス生誕の地であり、レオ14世は彼の教えを受け継ぐ修道会出身の最初の教皇であるという理由のほか、イスラム教との融和を模索するという意味合いもあった。

アルジェリアはスンニ派イスラム教徒が大多数を占める国で、教皇は首都アルジェの大モスクと、イスラム教徒とキリスト教徒双方にとって巡礼と祈りの場である「アフリカの聖母大聖堂」を訪問した。

次に教皇は英語圏と仏語圏の対立が続くアフリカ中西部のカメルーンを訪れ、暴力の停止を強く呼び掛けた。これに対し、一部の武装勢力が一時停戦を表明。宗教指導者の発言が紛争解決に影響を及ぼし得ることを示した。これは国家間外交とは異なるルートでの調停の可能性を示唆する象徴的な出来事といえる。

同時に教皇は、現代世界の構造そのものにも批判の矛先を向けた。「世界は少数の力によって歪（ゆが）められている」と発言し、軍事力優先の国際秩序や資源を巡る不均衡への強い懸念を示した。アフリカ諸国が豊富な資源を持ちながら貧困から抜け出せない現実についても、「外部による搾取」と「内部の腐敗」という二重の要因を指摘し、倫理的責任を問う姿勢を鮮明にした。

今回の歴訪でもう一つ注目すべき点として、歴史問題への姿勢が挙げられる。かつてポルトガルの植民地で奴隷貿易の拠点だったアンゴラでは、奴隷貿易に関わった教会施設を訪問。数百万人が大西洋を越えて連れ去られた過去を顧みることになった。

これは単なる追悼ではなく、カトリック教会自身の関与を含めた歴史の再検証であり、植民地支配の負の遺産が今なお重くのしかかるアフリカで、この大陸が抱える諸問題とカトリック教会がどう向き合っていくのかを問い直す試みでもある。

こうしたアフリカ歴訪の背景には、カトリック教会の重心が急速に南へ移動している現実がある。２０２４年の統計によると、世界のカトリック教徒の５分の１以上となる約２億８８００万人がアフリカで暮らす。信者数の伸びが著しいのはアフリカであり、教会の未来はこの地域に大きく依存している。

若年人口が多く、宗教的活力に満ちたアフリカは、信仰共同体としての可能性を秘める一方、貧困や失業、移民問題といった課題も抱える。教皇は若者に対し「祖国にとどまり社会を築く責任」を強調し、自らの力で国を造ることの重要性を訴えた。

今回の訪問を通じて浮かび上がるのは、宗教指導者の役割の変化だろう。かつて教皇は主に信徒の精神的指導者として位置付けられてきた。しかし現代においては、戦争、経済格差、環境問題といった地球規模の課題に対し、政治的発言力を持つグローバルなアクターへと変貌しつつある。レオ14世の発言や行動は、その変化を体現している。

アフリカは成長と危機が交錯する大陸である。豊富な資源と人口増加という潜在力を持ちながら、紛争や政情不安、経済的脆弱（ぜいじゃく）性に直面している。今回の歴訪が各国の具体的な政策変更や紛争解決に直結するかは未知数だが、少なくとも、世界の注目をアフリカへと向けた点では意義深いものといえるだろう。