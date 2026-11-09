トップ国際米空軍研究機関の閉鎖に懸念 対中抑止力が低下、議員らが説明要求 国際 米空軍研究機関の閉鎖に懸念 対中抑止力が低下、議員らが説明要求 タグアメリカ会員向け 2026年11月9日 09時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 米下院中国問題特別委員会の委員長らは、米空軍がシンクタンク、中国航空宇宙研究所（ＣＡＳＩ）への予算を打ち切れば、中国の航空宇宙能力に関する重要な動向を把握することが難しくなる恐れがあると警告した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米、ＩＣＣ本体を制裁対象に 資産凍結・取引禁止で圧力 人気記事 国際 対中強硬でトランプ氏と一致 高市新総裁選出で米紙 国際 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】日本は防御で30年遅れ サイバーセキュリティー国際フォーラム 笹川平和財団 国際 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】日本の対北制裁 密かに緩和？ 代議員の総連幹部が再入国 関係改善呼び水か 国際 中国系ハッカーがスパイ行為 トランプ氏も標的に 次期政権で報復措置も 【ワールドスコープ】 国際 ＡＣＮ、世界で悪化する「信教の自由」を警告 国際 経済安保で連携強化 日ＥＵ担当相が初会談 国際 トランプ氏の「圧力」に期待 家庭連合への解散請求―元米高官ら 米ワシントンで国際宗教自由サミット 国際 【フランス美術事情】ピカソ 功罪問われる没後50周年 新着記事 国際 米、ＩＣＣ本体を制裁対象に 資産凍結・取引禁止で圧力 国際 米軍がイランを攻撃 イランはホルムズ海峡封鎖 国際 またしても終了間際の失点 相次ぐ怪我人、大国の執念に屈する 国際 【連載】揺らぐ国際秩序とＧ７（４）脱中国へ資源供給網を強化 国際 【連載】揺れる国際秩序とＧ７（３）ウクライナ支援強化で結束 国際 トランプ大統領と「パリでの接待」の話 国際 【連載】揺れる国際秩序とＧ７（２）米、イラン合意「成果」で主導権 国際 【連載】揺らぐ国際秩序とＧ７（１）米への配慮で結束演出 TOP記事（全期間） 国際 国連特別報告者４人が国際法違反と警告―家庭連合解散命令 国連人権高等弁務官事務所が発表 国際 石破首相はアフリカとのホームタウン構想で日本を破壊する 国際 家庭連合の韓鶴子総裁、ノーベル平和賞候補に 「国家間の友好関係増進に貢献」 前ＥＵ信教の自由特使が推薦 国際 旧統一教会叩き「国際法に違反」国連ＮＧＯ 深刻な宗教迫害問題視 国際 トランプ大統領がウクライナ非難 ロシアの北海道侵攻に現実味 国際 トランプ氏の「圧力」に期待 家庭連合への解散請求―元米高官ら 米ワシントンで国際宗教自由サミット 国際 日本の伝統と安全を守れ 国民は移民政策に反対 国際 信仰観同じ相手との結婚「本当に幸せ」 ５０００組が「祝福結婚式」―韓国