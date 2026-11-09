トップ国際米空軍研究機関の閉鎖に懸念　対中抑止力が低下、議員らが説明要求
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米空軍研究機関の閉鎖に懸念　対中抑止力が低下、議員らが説明要求

By 編集部

米下院中国問題特別委員会の委員長らは、米空軍がシンクタンク、中国航空宇宙研究所（ＣＡＳＩ）への予算を打ち切れば、中国の航空宇宙能力に関する重要な動向を把握することが難しくなる恐れがあると警告した。【...全文を読む】

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