米、ＩＣＣ本体を制裁対象に　資産凍結・取引禁止で圧力

国際刑事裁判所（ＩＣＣ）の本部。トランプ米政権が国際刑事裁判所（ＩＣＣ）本体を制裁対象に指定した＝10日、オランダ・ハーグ（時事）

【ワシントン川瀬裕也】トランプ米政権は９日、オランダ・ハーグに本部を置く国際刑事裁判所（ＩＣＣ）を制裁対象に指定した。米国内などにある資産を凍結し、米国の個人・企業との取引を原則禁止する。これまで検察官や判事らを対象にしてきた制裁を裁判所全体に拡大し、米国やイスラエルの関係者に対する捜査や訴追を阻止する狙いがある。

米財務省外国資産管理室（ＯＦＡＣ）は９日、ＩＣＣを資産凍結対象者のリストに追加した。米国の金融機関を通じた資金移動や米企業によるサービス提供などが制限され、裁判所の運営に影響が及ぶ恐れがある。

ただ、運営維持や既存契約に必要な取引は２０２７年４月７日まで特例で認める。加盟国による分担金の支払いや職員の給与、保険料などはこの間も許可され、通信や業務用ソフトの提供も別途、制裁の例外とした。

マルコ・ルビオ国務長官は９日、「トランプ大統領はＩＣＣに米国人を訴追させることは決してない」と表明。ＩＣＣを「ならず者の裁判所」と批判し、「ＩＣＣが米国への脅威をやめなければ、われわれがＩＣＣを終わらせる」と警告した。一方、加盟国との協議を通じた外交的解決にも期待を示した。

米国はＩＣＣ設立条約に加盟しておらず、政権は自国やイスラエルの国民に裁判権を及ぼすことは主権侵害だと主張している。ＩＣＣは24年11月、パレスチナ自治区ガザでの戦争犯罪などの容疑で、イスラエルのネタニヤフ首相らに逮捕状を発付。アフガニスタンでの米軍関係者の行為も捜査対象としてきた。

これらの流れを受け、トランプ氏は昨年２月、ＩＣＣ関係者への制裁を可能にする大統領令に署名。今年８月には、日本人の赤根智子ＩＣＣ所長らを制裁対象に指定した。

ＩＣＣは今回の措置を「法の支配への攻撃だ」と非難。赤根氏は独立性と公平性を維持し、任務を続ける姿勢を示した。

一方、日本や英国、フランス、ドイツなど８カ国の外相は９日、共同声明で制裁に「強く反対する」と表明。日本の茂木敏充外相も「深く懸念している」とのメッセージを出した。

茂木氏は10日、ルビオ氏と赤根氏の双方と相次いで電話会談し、ルビオ氏に日本の立場を伝え、緊密な意思疎通を続けることで一致した。