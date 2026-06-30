またしても終了間際の失点　相次ぐ怪我人、大国の執念に屈する

米ヒューストンスタジアムで行われたサッカーＷ杯決勝トーナメント１回戦、日本対ブラジル戦は、１－２で惜敗した。前半29分にＭＦ佐野海舟（マインツ）が先制点を挙げるも、後半10分に同点にされ、後半アディショナルタイム50分にＦＷマルチネリ（アーセナル）に決勝点を奪われた。

後半、チーム２点目のゴールを決めるブラジルのマルチネリ（右）。左手前はディフェンスする冨安日、米ヒューストン（時事）

大会前に三苫薫（ブライトン）、南野拓実（モナコ）、遠藤航（リヴァプール）、さらに、予選リーグで久保建英（Ｒソシエダ）、板倉滉（アヤックス）と、主力が軒並み怪我で出場できない中でのブラジル戦だった。

ある意味、“飛車角抜き”で大会に挑み、途中“金”まで欠いた中、チーム力で乗り切ってきた。

試合は、遠藤と変わらぬ１対１のデュエル力を持つ佐野が先制点を奪うなど躍動したが、ブラジルの底力に屈した形だ。後半は、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がゴール決定機を防ぐなど活躍したものの、終始ブラジルに押され、日本の攻撃への比重が失われていった。

ブラジル戦での決勝点は、２０１８年のロシア大会決勝トーナメント初戦のベルギー戦を想起させた。90分で勝負したところをクリアできずにカウンター（逆襲）からの失点だった。失点の仕方は違うが、今回は延長を見据えた中でのミスからだった。

今回の日本は、サッカー大国ブラジルを苦しめたことは間違いない。20年前のドイツ大会では、１点先制後に４失点と、まざまざとブラジルとの力量の差を見せつけられた。

20年後、そのリベンジ戦となったが、勝つところまでにはいかなかった。それでも、わずか１点差だった。

間違いなく日本は、大会ごとに成長してきている。２０５０年までに日本はＷ杯で優勝する、という目標を掲げている。

ブラジルに勝てるほど、Ｗ杯は甘くない。親善試合に勝てたから勝てるかもではない。大国の執念、大国ゆえのプライドが決勝点につながったと言えるだろう。

日本にとって４年後に向けた「宿題」がまた突きつけられた。優勝とベスト８への夢は次の世代に受け継がれることになる。