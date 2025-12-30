2026年　スポーツが世界をつなぐ　冬季五輪、サッカーＷ杯、ＷＢＣ

２０２６年は、上半期だけでスポーツの祭典が目白押しだ。２月からイタリアでミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕するのを皮切りに日本が連覇を狙う野球のＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）が３月に、６月には世界最大のスポーツイベントといわれるサッカーＷ杯（ワールドカップ）が開幕する。３大会それぞれの見どころを紹介したい。（佐野富成）

２月６日に開幕と最も近いミラノ・コルティナ冬季五輪。「１国１都市」のルールが改訂され複数の都市で開催可能となった最初の大会だ。会場の一つとなっているコルティナは今から70年前、日本が初めて冬季五輪でメダルを獲得した地でもある。スキー回転に出場した猪谷千春が、銀メダルを獲得。白人以外の選手がメダルを獲得したことでも話題になった。

その地に70年後、日本人選手たちが再び降り立つことになる。

メダルが期待されるスノーボードハーフパイプ競技では平野歩夢（あゆむ）が有力だ。特に「エア」といわれる空中での技の難しさと難易度の高さで他を圧倒する。大きな大会に出場するごとに前人未踏の技をこれまで見せてきた。今回でも披露してくる可能性が高く、北京大会に続く連覇を狙う。その背を追い掛けて新たな若手の成長も見込まれる。平野流佳（るか）、戸塚優斗らのメダルも予想できる。一方で海外勢の勢いも侮れない。女子では村瀬心椛（ここも）、北京大会銅メダリスト冨田せなも注目だ。

フィギュアスケートは、男女シングルスで実績のある鍵山優真と坂本花織に注目が集まる。シングルス男女ともメダルは確実とみられている。

ペアとして世界選手権を２回制するなど実力をつけてきた三浦璃来（りく）・木原龍一組。アイスダンスやペアに関しては日本の弱点ではあったが、三浦・木原組が進出したことで団体戦でのメダルも確実視されている。

スピードスケートは、女子は日本の絶対的エース高木美帆が調子を上げている。１０００㍍、１５００㍍のメダルは確実と言えるだろう。５００㍍では、高木の背を見てきた吉田雪乃が台頭し本大会での活躍が期待される。

男子では長く絶対的エースが不在だったが、短距離で５００㍍の森重航（わたる）や新濱（しんはま）立也がメダルに近い存在だ。

スキージャンプでは、第一人者小林陵侑のメダルは確実だ。女子はＷ杯通算63勝（歴代最多）の高梨沙羅がいるが、伊藤有希なども台頭し、メダルも期待できるだろう。

再び世界を驚かせるか サッカーＷ杯 ６月11日～７月19日

日本は、前回ドイツとスペインというＷ杯優勝経験国を倒したことで大きな話題となった。その後も、親善試合でほぼベストメンバーのブラジル代表を倒して世界を驚かせた。

２０２６年の会場は、史上初めてメキシコ、カナダ、米国の３カ国共同開催となり参加国も48カ国へ拡大された。この拡大に対して大会の〝質〟を問う声もあったが、サッカーを普及させることにＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）は重きを置き、開催することを決定した。

今大会の選手もさることながら、会場のスタジアムが位置する標高の高低差も注目される。

メキシコの「エスタディオ・アステカ」は標高２２４０㍍と、最も高い。海抜０㍍の会場は、米国とカナダに集中する。

オランダリーグでブレイク中のＦＷ上田綺世（フェイエノールト）やＭＦ久保建英（レアル・ソシエダ）、前回「三苫の１ミリ」でも話題となった三苫薫（ブライトン）なども期待されるが、新しい戦力が森保一監督の元へ結集する。日本代表のメンバー発表がこれから楽しみだ。

日本は、グループＦに属しオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と戦うことになる。

日本は初戦、オランダと日本時間６月15日午前５時。（佐野富成）

日本連覇なるか ＷＢＣ ３月５～17日

大谷翔平（当時エンジェルス）の「憧れるのやめましょう」が話題となった前回大会。その感動が再び戻ってくる。

日本は王貞治監督のもと２００６年にＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）を制し、初代王者に輝いた。09年に原辰徳監督のもと連覇を達成した。

その後は、なかなか決勝に進めなかったが、23年栗山英樹監督のもと大谷翔平らを擁し、３度目の優勝を飾った。

２度目の連覇を狙う日本は、井端弘和監督のもとにドジャースの大谷はじめ、山本由伸投手ら前回優勝メンバーらがすでに手を挙げ出場を表明している。

海外でも米国代表にジャッジなどトップクラスが出場を表明している。

当初は消極的だったＭＬＢ（メジャー・リーグ・ベースボール）も選手の意向に理解を示すようになり、世界一を決めるにふさわしい大会へと変わりつつある。（佐野富成）