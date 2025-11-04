トップ国際本紙、米韓メディアと協力強化　ワシントン・タイムズ、セゲイルボと覚書　共同取材やコンテンツ開発推進も
国際

本紙、米韓メディアと協力強化　ワシントン・タイムズ、セゲイルボと覚書　共同取材やコンテンツ開発推進も

By 編集部
協力関係を強化するＭＯＵの署名式を行った本紙の早川俊行社長（右）、セゲイルボの李基植社長（中央）、ワシントン・タイムズ財団のマイケル・ジェンキンス会長＝３日、ソウル
協力関係を強化するＭＯＵの署名式を行った本紙の早川俊行社長（右）、セゲイルボの李基植社長（中央）、ワシントン・タイムズ財団のマイケル・ジェンキンス会長＝３日、ソウル

　世界日報は３日、米紙ワシントン・タイムズ（ＷＴ）、韓国紙セゲイルボの３社間で協力関係を強化し、共同プロジェクトなどを推進する了解覚書（ＭＯＵ）を締結した。同日、韓国・ソウルで本紙の早川俊行社長、ＷＴ財団のマイケル・ジェンキンス会長、セゲイルボの李基植社長が署名式を行った。

　３社はそれぞれ姉妹紙の関係にあったが、今後は記事の相互提供や共同取材、デジタルコンテンツの開発などを進めていく。

　また、メディア分野以外でも協力や交流を通じて、新たなビジネスモデルの創出を目指すことなども盛り込まれた。

　ＭＯＵ締結後、早川社長は「協力関係の強化は、正しい報道を広げていくうえで重要だ」とし、「米韓情報を日本の読者にたくさん伝えられる」と期待感を示した。

　ジェンキンス会長は「３社が力を合わせ、世界的に影響力を持つメディアを構築できるようになった」と評価。セゲイルボの李基植社長は「朝鮮半島情勢で最も重要な３カ国のメディアが交流しながら、さらに国家と社会に寄与できるメディアとして飛躍したい」と語った。

　ＷＴは保守系紙として１９８２年に創刊。ロナルド・レーガン、ドナルド・トランプ氏ら歴代大統領にも愛読され、米政府元高官の寄稿も多く掲載している。

　89年に創刊したセゲイルボは、韓国10大紙の一つ。２０２１年に「韓国調査報道賞」を受賞するなど、スクープや調査報道に定評がある。

