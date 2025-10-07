トップ国際米・ブラジル両首脳が電話会談　外交上のリセットに
国際

米・ブラジル両首脳が電話会談　外交上のリセットに

By 綾村 悟

　【サンパウロ綾村悟】ブラジルのルラ大統領は６日、トランプ米大統領とテレビ首脳会談を30分近く行った。ブラジルメディアはルラ氏が、米国によるブラジル製品への追加関税40％を撤廃するよう強く求めた他、両首脳が近く対面で会談することで一致したと報じ、会談を「建設的かつ前向きだった」と評価している。

　トランプ氏は７月、ブラジル保守の盟友、ボルソナロ前大統領がクーデター未遂への関与を問われた裁判を「魔女狩り」と批判、制裁としてブラジルからの輸入品に40％の追加関税を発表していた。ブラジル側は主権侵害だと反発、両国関係に深刻な亀裂が生じていた。

　電話会談でルラ氏は、今月末にマレーシアで開催されるＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）首脳会議に合わせ、トランプ氏との対面会談を提案したほか、自身の米国訪問も提案したという。

　対するトランプ氏は同日、自身のソーシャルメディアで、「非常に良い電話会談だった」「わが国とブラジルはうまくやっていけるだろう」と述べ、今後の協議や対面会談実施の可能性にも言及した。

　ただし現状では、関税の撤回や、ブラジルの司法関係者への米国による制裁を解除すると確約されたわけではない。今回の会談が両国間の亀裂を埋める外交上のリセットにはつながったが、本格的な信頼関係の回復には、時間と実務交渉が必要との見方が専門家からは根強い。

spot_img
前の記事対中強硬でトランプ氏と一致　高市新総裁選出で米紙

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »