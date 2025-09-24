旧統一教会総裁逮捕は「粛清」 「信教」擁護団体が非難

韓鶴子総裁

【ソウル（韓国）】韓国で世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁（82）が23日、逮捕された。保守的な宗教指導者として知られる韓氏の逮捕に、支持者らからは反発の声が上がり、リベラル派の李在明（イ・ジェミョン）政権による前政権への「粛清」との見方が広がっている。

米国家庭連合のデミアン・ダンクリー会長は、「逮捕は、信教の自由そのものに対する攻撃。韓国の全教会、モスク（イスラム礼拝所）、寺院、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）への警告であり、政府が信仰を手にかけることができるということだ。『平和の母』を逮捕できるのなら、誰でも捕らえられる」と強く非難した。

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が率いていた保守政党「国民の力」の新代表、張東赫（チャン・ドンヒョク）氏は、韓国全土のキリスト教会への家宅捜索を厳しく批判。22日の演説で、李政権を「親中独裁」と呼んだ。

６月に大統領に就任した李氏は、８月の韓米首脳会談で、教会の捜索は前政権に対する「事実確認」のためと正当化。トランプ米大統領は、政治的「粛清」ではないかと疑問を呈していた。

非政府組織「欧州信教の自由フォーラム」のヤン・フィゲル会長も、「宗教団体への弾圧」であり、政治的報復との見方を示した。韓氏の状況について「汚職の取り締まりではなく、粛清だ」と強く非難した。

イタリアの宗教社会学者マッシモ・イントロヴィニエ氏は、「賄賂とされる金額と贈り物の価値は、大国の大統領へのものとしては不釣り合いに低い」と家庭連合への捜索を懸念。その上で、キリスト教会は保守派の尹氏を擁護するグループの一角であり、「（家庭連合を含む）教会への広範な弾圧は、明らかに政治的動機からだ」と指摘した。

一方、韓国政府は前大統領夫妻への捜査を強化している。23日には捜査を30日間延長し、捜査チーム増員の三つの改正法案を承認した。（ワシントン・タイムズ特約）