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きょう41回目の「北方領土の日」 国内の啓発で足元固め

　編集局 　2021/2/07　 写真特集　,


篠原信之氏

北海道総務部北方領土対策本部北方領土対策局長　篠原信之氏に聞く

コロナ禍でも交流再開準備


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