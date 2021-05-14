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寺子屋が偏知に楔

　森田 清策 　2021/5/14　 インタビュー写真教育　


日本ＢＥ研究所所長　行徳　哲男氏

激動の時代の学び

日本ＢＥ研究所所長　行徳　哲男氏に聞く

なぜ今、寺子屋なのか。


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