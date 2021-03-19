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子供の「やりたい」見つける

　編集局 　2021/3/19　 インタビュー写真教育　


夢中教室ＷＯＷ！代表　辻田　寛明氏

不登校専門オンライン家庭教師

夢中教室ＷＯＷ！代表　辻田　寛明氏に聞く

「不登校専門オンライン家庭教師」というユニークな発想に至ったきっかけは。


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