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子供に考える力を付けるには？

　編集局 　2020/4/10　 インタビュー写真教育　


大西重信氏

ひらめきは手と目から

医学部予備校アイザック・メディカル塾長　大西　重信氏に聞く

大学入試センター試験をめぐる問題をどう思いますか。


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