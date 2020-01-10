ホーム > オピニオン > インタビュー > 地方私立大学サバイバル

地方私立大学サバイバル

　編集局 　2020/1/10　 インタビュー教育　


井上俊彌氏

地域活性化に人材

札幌学院大学理事長　井上　俊彌氏に聞く

日本の私立大学を取り巻く環境は厳しさを増しています。特に地方では深刻だと聞いていますが。


...【全文を読む】
記事の全文をご覧になるには会員登録が必要です。
新規会員登録へ
ログインへ

インタビューのほかの記事

教育のほかの記事