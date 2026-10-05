トップ文化旅・レジャー万博記念公園 '70パビリオンで往時を回顧、コスモス、コキアなど見頃にー大阪府吹田市
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万博記念公園 ’70パビリオンで往時を回顧、コスモス、コキアなど見頃にー大阪府吹田市

By 編集部

１９７０（昭和45）年に開催された日本万国博覧会（大阪万博）の跡地を整備した万博記念公園（大阪府吹田市）は、自然に親しめる環境と博物館施設が備わり、絶好のレジャー空間となっている。【...全文を読む】

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