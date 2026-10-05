トップ文化旅・レジャー万博記念公園 '70パビリオンで往時を回顧、コスモス、コキアなど見頃にー大阪府吹田市 旅・レジャー 万博記念公園 ’70パビリオンで往時を回顧、コスモス、コキアなど見頃にー大阪府吹田市 タグ会員向け 2026年10月5日 20時05分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint １９７０（昭和45）年に開催された日本万国博覧会（大阪万博）の跡地を整備した万博記念公園（大阪府吹田市）は、自然に親しめる環境と博物館施設が備わり、絶好のレジャー空間となっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事恵庭・支笏湖、そして千歳路を行く 秋を先取り、晩夏の北海道 人気記事 旅・レジャー 孤独な心癒した尾道の風光 『東京物語』誕生の背景にもー志賀直哉『暗夜行路』前篇 旅・レジャー 薩摩隼人が生きた城下町ー司馬遼太郎『翔ぶが如く』 旅・レジャー 厳冬の荘厳さ 春の日差しー冬の滝巡り（北海道・札幌市） 旅・レジャー 心の傷のうずきから参禅へ 円覚寺の名僧の偉大さ描くー夏目漱石『門』 旅・レジャー 弱き信仰者のための文学 “受難の長崎”で踏絵と出合うー遠藤周作『沈黙』 旅・レジャー 昭和初期の雪国文化綴るー川端康成『雪国』 旅・レジャー 人生の些事を愛おしむ 新宿駅西口の昭和の薫りー庄野潤三『秋風と二人の男』 旅・レジャー 番頭修行の晴れ舞台江の島ー井伏鱒二『駅前旅館』 新着記事 旅・レジャー 恵庭・支笏湖、そして千歳路を行く 秋を先取り、晩夏の北海道 旅・レジャー 天空の白いじゅうたん 福島・南会津町 旅・レジャー 秋田の夏は祭りざんまい、受け継がれる伝統の精神 旅・レジャー アシカと一緒に〝びちょぬれ〟 サンシャイン水族館で暑さ吹き飛ばす 旅・レジャー 大和三山望む絶好の景観ー藤原京跡（奈良県橿原市） 旅・レジャー 人の心に潜む欲心 大森界隈は後に文士村にー芥川龍之介『魔術』 旅・レジャー 歌に生き「婦道の鑑」に、後藤逸女の足跡を求めて（秋田県湯沢市） 旅・レジャー 能登人の万葉的大らかさ 花嫁花婿祝福する村人たちー加能作次郎『汽船』 TOP記事（全期間） 旅・レジャー 大正・昭和のレトロ建築 ステンドグラス輝く開港記念館ー横浜三塔 （神奈川県横浜市） 旅・レジャー 民間伝承を文学に昇華ー柳田國男『遠野物語』 旅・レジャー 明治青年の人生哀切にー田山花袋『田舎教師』 旅・レジャー 敗戦でも滅びぬ日本の美ー川端康成『山の音』 旅・レジャー 孤独な心癒した尾道の風光 『東京物語』誕生の背景にもー志賀直哉『暗夜行路』前篇 旅・レジャー 昭和初期の雪国文化綴るー川端康成『雪国』 旅・レジャー 文豪に愛された団子坂 言文一致で近代小説を牽引ー二葉亭四迷『浮雲』 旅・レジャー 祖霊が鎮まる山の麓で 生と死、自分を見詰め直すー森敦『月山』