トップ文化旅・レジャー秋田の夏は祭りざんまい、受け継がれる伝統の精神
旅・レジャー

秋田の夏は祭りざんまい、受け継がれる伝統の精神

By 伊藤志郎

８月から９月にかけて、秋田県は大小の夏祭りが目白押しだ。活気あふれる秋田の竿燈と大曲の花火、心に響く西馬音内盆踊りと花輪ばやし。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事アシカと一緒に〝びちょぬれ〟 サンシャイン水族館で暑さ吹き飛ばす

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »