トップ文化旅・レジャー秋田の夏は祭りざんまい、受け継がれる伝統の精神 旅・レジャー 秋田の夏は祭りざんまい、受け継がれる伝統の精神 タグ会員向け 2026年8月3日 15時26分 By 伊藤志郎 XLINEFacebookEmailPrint ８月から９月にかけて、秋田県は大小の夏祭りが目白押しだ。活気あふれる秋田の竿燈と大曲の花火、心に響く西馬音内盆踊りと花輪ばやし。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事アシカと一緒に〝びちょぬれ〟 サンシャイン水族館で暑さ吹き飛ばす 人気記事 旅・レジャー 能登人の万葉的大らかさ 花嫁花婿祝福する村人たちー加能作次郎『汽船』 旅・レジャー 神秘的美しさ、湖面と山々に癒やし 御座神社と辰子姫像ー田沢湖（秋田県仙北市） 旅・レジャー 草叢から照射する維新史 激動を見詰めた馬籠宿ー島崎藤村『夜明け前』 旅・レジャー 遊行寺と共に発展した街 意外と知られていない歴史ー湘南・江の島の玄関口（神奈川県藤沢市） 旅・レジャー 孤独な心癒した尾道の風光 『東京物語』誕生の背景にもー志賀直哉『暗夜行路』前篇 旅・レジャー アシカと一緒に〝びちょぬれ〟 サンシャイン水族館で暑さ吹き飛ばす 旅・レジャー 本当の幸せを探して 浮かび上がる賢治の世界観ー『銀河鉄道の夜』宮沢賢治 旅・レジャー 新緑の「雄国せせらぎ探勝路」を歩くー福島県裏磐梯・雄国沼（福島県北塩原村） 新着記事 旅・レジャー アシカと一緒に〝びちょぬれ〟 サンシャイン水族館で暑さ吹き飛ばす 旅・レジャー 大和三山望む絶好の景観ー藤原京跡（奈良県橿原市） 旅・レジャー 人の心に潜む欲心 大森界隈は後に文士村にー芥川龍之介『魔術』 旅・レジャー 歌に生き「婦道の鑑」に、後藤逸女の足跡を求めて（秋田県湯沢市） 旅・レジャー 能登人の万葉的大らかさ 花嫁花婿祝福する村人たちー加能作次郎『汽船』 旅・レジャー 宇治抹茶、世界に人気広がる 京都府・山城地域【フォトギャラリー】 旅・レジャー 本当の幸せを探して 浮かび上がる賢治の世界観ー『銀河鉄道の夜』宮沢賢治 旅・レジャー 最古の現存・国宝天守閣 木曽川畔の崖上に美しい姿ー犬山城（愛知県犬山市） TOP記事（全期間） 旅・レジャー 大正・昭和のレトロ建築 ステンドグラス輝く開港記念館ー横浜三塔 （神奈川県横浜市） 旅・レジャー 明治青年の人生哀切にー田山花袋『田舎教師』 旅・レジャー 民間伝承を文学に昇華ー柳田國男『遠野物語』 旅・レジャー 敗戦でも滅びぬ日本の美ー川端康成『山の音』 旅・レジャー 昭和初期の雪国文化綴るー川端康成『雪国』 旅・レジャー 孤独な心癒した尾道の風光 『東京物語』誕生の背景にもー志賀直哉『暗夜行路』前篇 旅・レジャー 文豪に愛された団子坂 言文一致で近代小説を牽引ー二葉亭四迷『浮雲』 旅・レジャー 人工都市と古き良き里山の風景ー「よこやまの道」（東京都多摩市）