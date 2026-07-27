アシカと一緒に〝びちょぬれ〟 サンシャイン水族館で暑さ吹き飛ばす

水鉄砲を発射するアシカと喜ぶ子供たち

「最後は使える水を全部使っていきますよ！」

スタッフが叫ぶと、ステージやアシカの泳ぐ水槽などから勢いよく水が噴き出し、大きな歓声が上がった。

普段からアシカのパフォーマンスを披露しているサンシャイン水族館（東京都豊島区）では、夏季限定バージョンとして「アシカのびちょびちょ大作戦！」を行っている。アシカショーで大量の水を使う演出を行い、観客もびしょぬれになる。暑い夏を吹き飛ばすイベントとして注目されている。

ヒレでスイッチを押すアシカ

ステージの上には「ＤＡＮＧＥＲ（危険）」と書かれた大きな赤いボタンがある。アシカがひれでボタンを押すと、空高く水が飛び出す「ウォーターキャノン」が発射される。また、アシカが水鉄砲でステージ近くの子供たちと水遊びに興じたり、ステージを囲むように水が噴射される場面もあった。

12日に行われた先行公開イベントで、小学生と幼稚園児の２人の娘と一緒に訪れた父親は「夏場はやっぱり水遊びがしたい。こうやって家族ではしゃげるのはものすごく楽しい」と笑顔で語った。

ステージの周囲を水が噴き上がる演出も

イベントは午前11時と午後１時に各回約10分間実施。当日の気温が上がると水量が増える。40度以上の「酷暑日」は「ハイパーびちょびちょ大作戦！」として、水量や演出がよりパワーアップする。８月30日まで。