トップ文化旅・レジャー大和三山望む絶好の景観ー藤原京跡（奈良県橿原市） 旅・レジャー 大和三山望む絶好の景観ー藤原京跡（奈良県橿原市） タグ会員向け 2026年7月6日 10時00分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 奈良盆地の南部に美しい山容を浮かび上がらせる大和三山（やまとさんざん）(天香久山（あまのかぐやま）・畝傍山（うねびやま）・耳成山（みみなしやま）)に囲まれた藤原京跡は、条坊や条里の跡が田のあぜによく残り、近年の発掘調査により宮殿建築も明らかになりつつある。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事人の心に潜む欲心 大森界隈は後に文士村にー芥川龍之介『魔術』 人気記事 旅・レジャー 草叢から照射する維新史 激動を見詰めた馬籠宿ー島崎藤村『夜明け前』 旅・レジャー 明治青年の人生哀切にー田山花袋『田舎教師』 旅・レジャー 神秘的美しさ、湖面と山々に癒やし 御座神社と辰子姫像ー田沢湖（秋田県仙北市） 旅・レジャー 祖霊が鎮まる山の麓で 生と死、自分を見詰め直すー森敦『月山』 旅・レジャー 心の傷のうずきから参禅へ 円覚寺の名僧の偉大さ描くー夏目漱石『門』 旅・レジャー 戦中派の微妙な心理ー阿川弘之『鮨』 旅・レジャー 深川で迎えた人生の転機 新たな句境求めて旅路にー中山義秀『芭蕉庵桃青』 旅・レジャー クルーズ船で運河めぐり、冬の小樽を散策ー北海道小樽市 新着記事 旅・レジャー 人の心に潜む欲心 大森界隈は後に文士村にー芥川龍之介『魔術』 旅・レジャー 歌に生き「婦道の鑑」に、後藤逸女の足跡を求めて（秋田県湯沢市） 旅・レジャー 能登人の万葉的大らかさ 花嫁花婿祝福する村人たちー加能作次郎『汽船』 旅・レジャー 宇治抹茶、世界に人気広がる 京都府・山城地域【フォトギャラリー】 旅・レジャー 本当の幸せを探して 浮かび上がる賢治の世界観ー『銀河鉄道の夜』宮沢賢治 旅・レジャー 最古の現存・国宝天守閣 木曽川畔の崖上に美しい姿ー犬山城（愛知県犬山市） 旅・レジャー 後の心中事件を予示 三鷹に旧居跡や展示室などー太宰治『おさん』 旅・レジャー 草叢から照射する維新史 激動を見詰めた馬籠宿ー島崎藤村『夜明け前』 TOP記事（全期間） 旅・レジャー 大正・昭和のレトロ建築 ステンドグラス輝く開港記念館ー横浜三塔 （神奈川県横浜市） 旅・レジャー 明治青年の人生哀切にー田山花袋『田舎教師』 旅・レジャー 民間伝承を文学に昇華ー柳田國男『遠野物語』 旅・レジャー 敗戦でも滅びぬ日本の美ー川端康成『山の音』 旅・レジャー 昭和初期の雪国文化綴るー川端康成『雪国』 旅・レジャー 孤独な心癒した尾道の風光 『東京物語』誕生の背景にもー志賀直哉『暗夜行路』前篇 旅・レジャー 文豪に愛された団子坂 言文一致で近代小説を牽引ー二葉亭四迷『浮雲』 旅・レジャー 人工都市と古き良き里山の風景ー「よこやまの道」（東京都多摩市）