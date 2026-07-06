トップ文化旅・レジャー大和三山望む絶好の景観ー藤原京跡（奈良県橿原市）
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大和三山望む絶好の景観ー藤原京跡（奈良県橿原市）

By 編集部

奈良盆地の南部に美しい山容を浮かび上がらせる大和三山（やまとさんざん）(天香久山（あまのかぐやま）・畝傍山（うねびやま）・耳成山（みみなしやま）)に囲まれた藤原京跡は、条坊や条里の跡が田のあぜによく残り、近年の発掘調査により宮殿建築も明らかになりつつある。【...全文を読む】

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