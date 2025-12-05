神秘的美しさ、湖面と山々に癒やし　御座神社と辰子姫像ー田沢湖（秋田県仙北市）

春夏秋冬、伝説に彩られ神秘的な美しさをたたえる田沢湖を車で半周した。国内外の人たちと会話の時間を楽しむ。雲間からの日差しで刻々と移ろう湖面。雪の薄化粧をした山々。歴史ある御座石（ござのいし）神社、ブロンズ像のたつこ像と浮木（うきき）神社。田沢湖クニマス未来館で田沢湖の生い立ちを知る。意外と面白かったのが「思い出の潟（かた）分校」。周辺にはスキー場や多彩な温泉と楽しみが多い。（文と写真・伊藤志郎）

御座石神社の鳥居と手前には秋田県の歌人・石井露月の句碑が立っている

11月後半の晴れの日、車で角館から北上し秋田内陸線「松葉駅」近くから東へ山道を進む。突然、眼下に壮大な田沢湖が出現した。水深日本一、周囲約20㌔㍍の壮大な展望が広がる。

田沢湖と周辺の地図

雲が通り過ぎ、青空から日が差し込み湖面を照らす。背後には、前日の小雪で薄化粧した山々が連なる。それを見ただけでも心が癒やされる。

湖岸に大きな石場があり、秋田藩主が座を設けたことから名が付いた御座石と神社が建つ。大きな赤い鳥居を背に記念撮影する二人連れ。米国から里帰りしたという女性は従妹（いとこ）に案内されて来た。「周りの空気が違う」と言う。神社の境内に、石造りの女神・辰子姫像があり、美貌成就や縁結びのパワースポットでもある。

御座石神社の境内にある石造りの女神・辰子姫像

10分で黄金色のたつこ像へ。隣の浮木神社と共に世界中から観光客が押し寄せる。パンフレットには「朝日に照らされ茜色に染まる。淡い光にきらめく春、深い緑と青空が美しい夏、紅葉を映し出す秋、真っ白な雪に包まれる冬」と美辞麗句が連なるが、訪れた時の光景が一番美しいのかも。

さらに10分ほどで「田沢湖クニマス未来館」に着く。田沢湖の成り立ちや一年中凍らない謎が明かされる。そして玉川の酸性水を導入したことで絶滅したクニマスと、山梨県の西湖（さいこ）で発見されたクニマスの里帰りへの夢がつづられる。水槽では満２歳のクニマス数匹が泳いでいた。千葉の30代男性は「クニマスは紅鮭の一種ですからおいしいでしょう」と話す。

次に、近くの「思い出の潟分校」へ。広い運動場と木造校舎。最盛期は80人ほどの小学生がいたが昭和49年に廃校。修復後の平成16年に一般公開した。

廃校舎を利用した「思い出の潟分校」。元教室の展示室では来訪者が木琴をたたき昔の教科書を読んでいた

机や黒板は当時のまま。教科書やランドセル、そろばんが置かれ、来校者は自由に触れることができる。

首都圏から新幹線で盛岡に着き、レンタカーで来たという男性３人組は高校の同級生。オルガンを演奏し国語の教科書を読み、感想を語り合っていた。

１・２年生の教室ではけん玉、体育館では卓球をするカップル。年間を通じイベントもあり５月の桜、紅葉の時期は賑（にぎ）わう。

なお田沢湖を一周するには車、サイクリングのほか、田沢湖駅から羽後交通が湖を一周する路線バスを運行しており、観光スポットに10～20分滞在する。

田沢湖湖畔に立つ「たつこ」像。観光スポットのひとつ

公式ホームページに時刻表がある。