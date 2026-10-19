「映画が繋ぐ、その先の世界」、「上を向いて歩こう」秘話上映ー第39回 東京国際映画祭（10月26日～11月4日）

アジア最大級の映画祭「東京国際映画祭」が26日から11月４日まで、東京の日比谷と有楽町を中心に開催される。それに先駆け、上映される作品とコンペティション部門の審査員が発表された。（佐野富成）

東京国際映画祭の会場

今年の映画祭のテーマは「ＣＯＮＮＥＣＴ（コネクト）―映画が繋（つな）ぐ、その先の世界」。「繋ぐ力」を信じ、作ること、観（み）ること、伝えることを通じてさまざまな世界を繋げていくことを掲げた。

また、コンペティション主要10部門に加え、東南アジアと日本の気鋭プログラマーが協働した部門「ＣＲＯＳＳＣＵＴ ＡＳＩＡ＋（クロスカット アジアプラス）」を新設し、11部門で作品が上映される予定だ。

今年のフェスティバル・ナビゲーターには、俳優でアーティストの中島健人が就任。ラインナップ会見に出席した中島は、「映画は僕にとって新しい世界や価値観と出会わせてくれる、特別な存在です。俳優として映画に携わる中で、一本の作品が国や言葉を超えて人の心を動かしてきたことを実感しました。皆さんと一緒に映画の魅力を発見していきたいですね」と話し、「映画との出会いを、楽しみましょう」とアピールした。

『ＳＵＫＩＹＡＫＩ 上を向いて歩こう』 ©2026 映画「ＳＵＫＩＹＡＫＩ 上を向いて歩こう」製作委員会

オープニング作品は、瀬々敬久（ぜぜ たかひさ）監督の『ＳＵＫＩＹＡＫＩ（スキヤキ） 上を向いて歩こう』に決定した。１９６３年に全米ビルボードチャート３週連続１位を獲得し、日本音楽史のみならずアジア音楽史上初の快挙を成し遂げ、世界中のアーティストが今も敬愛する伝説の名曲「上を向いて歩こう」の誕生秘話を映画化した。作曲家・中村八大を岡田准一、作詞家・永六輔を松坂桃李（とおり）、歌手の坂本九を仲野太賀がそれぞれ演じた。

『ゴジラ-0.0』ⓒ2026ＴＯＨＯ

映画祭中盤に特別上映されるセンターピース作品として、『ゴジラ－０.０（マイナスゼロ）』を上映する。前作『～－１.０（ワン）』の２年後を描く。主演は前作に続き神木隆之介、浜辺美波（みなみ）の二人。

『コロニー／群体』ⓒ2026 SHOWBOX, WOWPOINT ANDSMILEGATE. ALLRIGHTS RESERVED

クロージング作品は、韓国映画『コロニー／群体』。ヨン・サンホ監督がメガホンを取り、出演はチョン・ジヒョン、ク・ギョファン、チ・チャンウクら。ソウル都心の高層ビルで突如発生した未知のバイオテロ。ゾンビ化した人々が集団知性を持ち進化し続けていることに気付く。通常のゾンビパニック映画に知性という要素を加えることで、これまでとは一線を画す作品となっている。

映画祭の顔というべきコンペティション部門は、世界１１２カ国・地域から１８９２作品が寄せられ、その中から15作品が上映される。

日本からは、池田暁（あきら）監督の『妖怪、化物をひろう』と、山本英（あきら）監督の『過怠（かたい）』、三島有紀子監督の『男ともだち』が選出された。注目作はバングラデシュの『問題だらけの花嫁』。またコンペ史上初のアニメ作品『魔法の星図』は、中国出身のアーティスト、スン・シュンが10年の歳月をかけて作り上げた長編アニメーション作品。木版画を使ったアニメーションで12年に話題となった監督だ。今回は場面によって水墨画や中世ヨーロッパの銅版画などさまざまな表現で、映画と現代美術の境界を越えた異色作に仕上げた。

国際審査員長には、ロルフ・デ・ヒーア監督、審査委員にプロデューサーのアレックス・ロー、同じくプロデューサーのオ・ジョンワン、女優の渡辺真起子、カラリスト（視覚表現）のヨブ・ムーアの各氏が就任した。

アニメーション部門では、カンヌ映画祭で話題となった『我々は宇宙人』（門脇康平（こうへい）監督）が上映予定だ。特集として、女性アニメーターや監督に焦点を当てた作品を上映する。永岡智佳（ちか）監督の劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』、渡邉こと乃監督の『金の国 水の国』、吉村愛監督の劇場アニメ『ベルサイユのばら』の３作品を上映する。

また期間中には、映画に関する教育シンポジウムやトークショーなどさまざまな催しが予定されている。秋の10日間、日比谷、有楽町は映画の街へと変わる。