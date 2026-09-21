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大河ドラマ『豊臣兄弟！』特別展　肖像画や国宝含む１３０点展示ー江戸東京博物館リニューアルを記念

By 佐野 富成

約４年にわたる大規模改修を行っていた東京都墨田区の江戸東京博物館が３月31日にリニューアルオープンした。これを記念して、同館で恒例でもあった「ＮＨＫ大河ドラマ特別展」が帰ってきた。【...全文を読む】

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