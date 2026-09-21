トップ文化エンタメ芸能大河ドラマ『豊臣兄弟！』特別展 肖像画や国宝含む１３０点展示ー江戸東京博物館リニューアルを記念 エンタメ芸能 大河ドラマ『豊臣兄弟！』特別展 肖像画や国宝含む１３０点展示ー江戸東京博物館リニューアルを記念 タグ会員向け 2026年9月21日 11時40分 By 佐野 富成 XLINEFacebookEmailPrint 約４年にわたる大規模改修を行っていた東京都墨田区の江戸東京博物館が３月31日にリニューアルオープンした。これを記念して、同館で恒例でもあった「ＮＨＫ大河ドラマ特別展」が帰ってきた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事『囚われの旅人』が伝える世界 Vol.２ 「終戦の日」に平和願うコンサート 人気記事 エンタメ芸能 第38回東京国際映画祭 華やかに 184作品上映 約10万人が来訪 エンタメ芸能 ジャンル様々、夢のステージ 異色のユニット 行田に集結！ エンタメ芸能 ４０代で世界の舞台目指す ピアニスト 管谷怜子さん エンタメ芸能 映画『宣誓』でリアルな自衛官を演じる 俳優・前川泰之さん エンタメ芸能 東京国際映画祭、世界トップクラスの映画祭に認定 新着記事 エンタメ芸能 『囚われの旅人』が伝える世界 Vol.２ 「終戦の日」に平和願うコンサート エンタメ芸能 「芸術上の妥協をしない」カーネギーホールへの挑戦ー管谷 怜子 ピアノリサイタル エンタメ芸能 ４０代で世界の舞台目指す ピアニスト 管谷怜子さん エンタメ芸能 「アニメ東京ステーション 初夏の集い」声優によるトークショーや朗読劇も披露 エンタメ芸能 ジャンル様々、夢のステージ 異色のユニット 行田に集結！ エンタメ芸能 東京国際映画祭、世界トップクラスの映画祭に認定 エンタメ芸能 東日本大震災から15年 「家族」テーマに３作品 エンタメ芸能 映画『宣誓』でリアルな自衛官を演じる 俳優・前川泰之さん TOP記事（全期間） エンタメ芸能 インタビュー 映画「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―」 原作者 漫画家 武田一義さん エンタメ芸能 インタビュー「知られざるもうひとつの沖縄戦」 エンタメ芸能 第38回東京国際映画祭 華やかに 184作品上映 約10万人が来訪 エンタメ芸能 東日本大震災から15年 「家族」テーマに３作品 エンタメ芸能 演歌は日本人の「心」ー歌手 武美 怜さん エンタメ芸能 映画『宣誓』でリアルな自衛官を演じる 俳優・前川泰之さん エンタメ芸能 映画を通じた対話と調和ー第38回東京国際映画祭（10月27日から11月５日まで） エンタメ芸能 ジャンル様々、夢のステージ 異色のユニット 行田に集結！