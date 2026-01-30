映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』正統ストーリーの最終章

『機動戦士ガンダム』は１９７８年のテレビ放送開始以来、さまざまな形で物語が展開されてきた。

謎の組織「マフティ」のリーダー、ハサウェイ・ノア（中央）と不思議な力を持つギギ（右から２人目）、地球連邦軍のケネス大佐（右端）©創通・サンライズ

中でも『閃光のハサウェイ』シリーズは、主人公アムロとそのライバル・シャアが登場する正統ストーリーの最終章と言っていい。現在公開中の映画最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、主要な登場人物たちの会話劇と心理描写で話題となった第１章（２０２１年公開）のその後を描いている。

「シャアの反乱」から12年がたったＵ.Ｃ.０１０５年。圧政を強いる地球連邦政府に対し、謎の組織「マフティー」が政府閣僚の暗殺という手を使い、抵抗を始めた。組織を率いるのは、ハサウェイ・ノア。１年続いた戦争を戦い抜き、地球連邦軍で尊敬の念を抱かれる名艦長ブライト・ノアを父に持つが、本人同士は互いの身分を知らぬまま戦場に身を投じていく。

ハサウェイは、不思議な少女ギギの言動に翻弄されながら、地球連邦政府閣僚が集まる「アデレード会議」を襲撃するための準備に励んでいた。一方の地球連邦は、ケネス大佐のもと、会議の警備とマフティー殲滅に向けた作戦を着々と進めるのだった。

ハサウェイが乗るΞ（クスィー）ガンダム© 創通・サンライズ

圧巻の戦闘シーンはガンダムならではだが、第１章に続いて夜が舞台のシーンが多いため画面が暗くなりがちで、少し物足りなさが否めない。もっとも、暗殺組織であるマフティーがメインの物語である以上、暗い場面が増えるのは仕方ないのかもしれない。

原作はアニメ監督でガンダムシリーズの生みの親、富野由悠季氏による小説『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（上中下巻）。小説には衝撃的ラストが用意されており、原作者自身が生み出したガンダムの「ニュータイプ論」に終止符を打つ作品としてファンの間で話題になった。

地球連邦政府軍の新型モビルスーツ・ペーネロペー© 創通・サンライズ

声の出演はハサウェイに小野賢章、ギギに上田麗奈、ケネス大佐に諏訪部順一。そのほか、斉藤壮馬、津田健次郎、早見沙織、武内駿輔など豪華声優陣が共演している。