映画を通じた対話と調和ー第38回東京国際映画祭（10月27日から11月５日まで）

コンペ部門に邦画２作品

東京の日比谷・有楽町・丸の内・銀座を中心に開催される第38回東京国際映画祭の各部門各作品のラインナップがこのほど発表された。会期は、10月27日から11月５日までの10日間。今年は、映画祭が創設されてから40年の節目の年。ただ、第４回までは隔年ごとの開催だった。今年は38回目の開催となるため、これといった記念式典などの予定はない。

映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」で田部井淳子を演じた吉永小百合は特別功労賞を受賞した ©2025「てっぺんの向こうにあなたがいる」製作委員会

同映画祭の安藤裕康チェアマンは、本年度の映画祭の目標に「映画を通じた対話と調和」を掲げ、「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」と抱負を述べた。

今年の映画祭は、新部門の創設など映画人や映画ファンの交流の場をさまざまな形で実現させる。人材育成、映画人と映画ファンの交流の場の充実、ジェンダー問題への取り組みを挙げた。

コンペティション部門に出品された『恒星の向こう側』（監督：中川龍太郎） ©2025映画「恒星の向こう側」製作委員会

映画祭の顔というべきコンペティション部門の審査委員長に、昨年までベルリン国際映画祭のアーティスティック・ディレクターを務めていたカルロ・シャトリアンを迎え、審査委員は、俳優のグイ・ルンメイ、編集のマチュー・ラクロー、俳優の斎藤工、映画監督のヴィヴィアン・チュウが務めることになった。フェスティバル・ナビゲーターには女優の瀧内公美が就任した。

「国内で上映されない作品を見ることができるし、新しい映像作家に出会える。原石を探す場所です」と瀧内は話し、開幕を楽しみにしているようだった。

その後、市山尚三プログラミング・ディレクターから「コンペティション部門」15作品（１０８カ国・地域、応募作品数１９７０本）が発表され、日本からは坂下雄一郎監督の『金髪』と中川龍太郎監督の『恒星の向こう側』の２作品が選ばれた。

コンペティション部門に出品された『金髪』（監督：坂下雄一郎） ©2025「⾦髪」製作委員会

また、アジア各国の映画学校が推薦する60分未満の実写や、アニメ映画も選出される学生映画のコンペ部門として新設された「アジア学生映画コンファレンス」部門やアニメーション部門など各部門の上映作品も発表された。

さらに今年は、作家・三島由紀夫生誕１００年を記念し、三島由紀夫特集を企画。第１回で上映予定だった米国のポール・シュレイダー監督作の『ＭＩＳＨＩＭＡ』が映画作品として日本で初公開されることとなった。

クロージング作品「ハムネット」©2025 FOCUS FEATURES LLC

オープニング作品は、女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子さんの半生を描いた『てっぺんの向こうにあなたがいる』（主演・吉永小百合、監督・阪本順治、31日公開）。クロージング作品にはシェイクスピアの不朽の名作『ハムレット』が生まれるきっかけを描いた『ハムネット』（監督・クロエ・ジャオ）がそれぞれ決定した。