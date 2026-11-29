丸善出版 定価4840円

古墳と言えば、高校時代に日本史の教科書のグラビア写真を見て、われわれ「道産子（どさんこ）」（北海道出身）とは全く縁のない世界だと思ったものだった。あの巨大な前方後円墳を実際に見た時の感動は今も忘れない。本書によると、文化庁の遺跡台帳には、現在、日本列島では、古墳が16万基に上り、そのうち前方後円墳は５０００基、残りは小円墳や方墳である。

われわれの祖先が、３世紀から７世紀の「古墳時代」において、16万基の古墳を遺（のこ）したことになる。これほどの数の古墳を築くには、土を東京ドームの天井いっぱいに詰めたとして、およそ８００杯分の量になるといわれている。

実に驚くべき膨大な量。当時の日本人はまさに「古墳人」と呼ぶべきであり、彼らの古墳に対する途轍（とてつ）もないエネルギーに感嘆する。

ちなみに、３世紀中葉、古墳時代の幕開けを告げる奈良県の箸墓（はしはか）古墳は、２８０㍍の巨大な前方後円墳である。これは各地の王たちが擁立した最初の大王（倭王）の墓だといわれている。

それ以前の弥生時代の墳丘の大きさと比較すると、３倍の墳丘である。

箸墓古墳の墳丘表面は、大量の石で覆われている。説話によると、「この墓は昼に人がつくり、夜は神がつくる。大坂山（二上山（にじょうさん））の石を運ぶ。山から墓まで手ごしにして運んだ」とある。勿論（もちろん）、話はそのまま信じられないものの、現に墳丘にある石には大阪と奈良の境にある二上山近くで採れる板状の芝山安山岩が見られる。

弥生時代には、一般の人は素掘りの墓穴による集合墓地、その後、柩（ひつぎ）や墓穴を溝で囲んだ周溝墓、中流以上の人の小さな血縁集団ごとに墳丘墓が現れ、その墳丘墓に突出部を付けて前方後円や前方後方の形にするものもいた。次第に前方後円墳に向かっていく。２０１９年７月、世界文化遺産として、大阪府の百舌鳥（もず）・古市（ふるいち）古墳群と福岡県の沖ノ島関連遺跡群の新原（しんばる）・奴山（ぬやま）古墳群が選ばれた。なんとも嬉（うれ）しい話である。

阿久根利具